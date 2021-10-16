Após triunfo, Nenê destaca apoio da torcida do Vasco na Colina: 'Tínhamos de dar resposta a eles'

O meia Nenê não escondeu a sensação de alívio após o Vasco derrotar o Coritiba por 2 a 1 neste sábado (16), em São Januário, pela trigésima rodada da Série B. Em entrevista ao canal Premiere, o camisa 77 valorizou o desejo da equipe se recuperar na competição e mostrar um futebol de qualidade à torcida.- A importância de vencer é muito grande. Perdemos pontos importantes no último jogo e tínhamos que dar essa resposta para nós e para a torcida. Eles fizeram uma grande festa, não deixaram de nos apoiar. Acreditamos que se dermos a vida e fizermos tudo que o (Fernando) Diniz pede, temos condições de conquistar o acesso - declarou.