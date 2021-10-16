Após triunfo, Nenê destaca apoio da torcida do Vasco na Colina: 'Tínhamos de dar resposta a eles'

O meia Nenê não escondeu a sensação de alívio após o Vasco derrotar o Coritiba por 2 a 1 neste sábado (16), em São Januário, pela trigésima rodada da Série B. Em entrevista ao canal Premiere, o camisa 77 valorizou o desejo da equipe se recuperar na competição e mostrar um futebol de qualidade à torcida.- A importância de vencer é muito grande. Perdemos pontos importantes no último jogo e tínhamos que dar essa resposta para nós e para a torcida. Eles fizeram uma grande festa, não deixaram de nos apoiar. Acreditamos que se dermos a vida e fizermos tudo que o (Fernando) Diniz pede, temos condições de conquistar o acesso - declarou.
O jogador ainda falou sobre os cinco minutos de expectativa até o VAR confirmar seu gol.
- Eu fiquei orando ali, pedindo para que estivesse em posição legal. Graças a Deus. Todo mundo fala que eu não faço gol de direita. A alegria foi grande, a demora também. Graças a Deus conquistamos esse resultado tão importante - declarou.
O Vasco volta a campo no domingo (24), nos Aflitos, quando encara o Náutico. O Cruz-Maltino tem 46 pontos.