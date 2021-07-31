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Após três propostas recusadas e ter o colocado como 'Plano A', Botafogo encontra Lisca diante do Vasco

Treinador do Cruz-Maltino era o principal alvo do Alvinegro após a demissão de Chamusca...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 05:00

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 05:00
Crédito: Vitor Brügger/Vasco
O Botafogo enfrenta o Vasco, neste sábado, com Enderson Moreira na área técnica. A história poderia ser diferente: o principal alvo que o Alvinegro tinha após a saída de Marcelo Chamusca era Lisca... que estará do outro lado. O duelo, válido pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão, acontece às 21h, no Estádio Nilton Santos.
+ Botafogo x Vasco opõe Enderson Moreira e Lisca, técnicos com trabalhos e pressões semelhantes
Após uma série de resultados e atuações irregulares, o Botafogo encerrou o vínculo com Chamusca no dia 13 de julho, uma terça-feira. Os dias seguintes foram de busca por um novo técnico. Lisca, então desempregado, apareceu no topo da lista de prioridades do clube.
Durante o período de uma semana, até o dia 20, a outra terça-feira, o Botafogo fez três propostas para Lisca. A primeira, logo depois da demissão de Chamusca, foi recusada, mas com o técnico oferecendo uma contraoferta de novo valor. O Alvinegro topou chegar às cifras solicitadas, mas mesmo assim recebeu uma negativa.Foram dias sem citar o nome do "Doido" nos bastidores do Nilton Santos, mas ele retornou na semana seguinte. Na segunda-feira, o clube voltara à carga em busca do técnico, que pediu tempo para pensar. No dia seguinte, horas depois da demissão de Marcelo Cabo, havia fechado com o Vasco.
Dias depois de toda essa indefinição, o Botafogo vai encontrar Lisca na casamata de outra equipe. O clube, após a terceira recusa do atual treinador do Vasco, foi rápido ao buscar Enderson Moreira. Até aqui, com 100% de aproveitamento: dois jogos e duas vitórias, sem levar gols.
Lisca é água passada. A realidade do Botafogo é a de precisar engatar o terceiro triunfo seguido para igualar o rival na tabela e diminuir a diferença para o G4, dependendo dos outros resultados da rodada, para até três pontos.

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