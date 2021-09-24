Após três empates, Sylvinho busca primeira vitória em clássicos pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O técnico Sylvinho ainda não venceu clássicos no comando do Corinthians. Em três disputados, todos eles pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, foram três empates: 1 a 1 contra o Palmeiras e 0 a 0 contra São Paulo e Santos.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo entanto, dos duelos contra os rivais paulistas na primeira metade do Brasileirão apenas um, contra o Tricolor, foi realizado na casa corintiana, a Neo Química Arena, pela oitava rodada da competição.

Ainda assim, nesta temporada, para o Timão, jogar em seus domínios não tem sido grandes coisas, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde o Alvinegro venceu apenas duas vezes em 10 compromissos.

E é justamente o baixo rendimento em Itaquera um dos pontos de incômodo da torcida corintiana em relação ao trabalho de Sylvinho que, mesmo resguardado pelo alta cúpula da diretoria corintiana, vive um momento de pressão, principalmente por conta dos empates consecutivos contra três equipes da parte inferior da tabela.

Há sete jogos sem perder, o treinador corintiano, aos poucos, tem ganho peças de composição ao elenco, mas a falta de paciência da Fiel Torcida no que diz respeito a espera por resultados e melhor desempenho com nomes badalados à disposição, como Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian, contratados na janela de transferências no meio do ano.

Clássicos do Corinthians sob o comando de Sylvinho

- 12/06 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Allianz Parque - 3ª rodada do Brasileirão- 30/06 - Corinthians 0 x 0 São Paulo - Neo Química Arena - 8ª rodada do Brasileirão​- 08/08 - Santos -0 x 0 Corinthians - Vila Belmiro - 15ª rodada do Brasileirão

Retrospecto de Sylvinho pelo Corinthians