futebol

Após três anos de Palmeiras, Bruno Henrique é anunciado pelo Al-Ittihad

Volante é anunciado pelo clube da Arábia Saudita nesta segunda-feira (12). Jogador será treinado por Fábio Carille, ex-Corinthians, e terá outros brasileiros como companheiros...
Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 14:57

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A negociação entre o volante Bruno Henrique e o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, foi confirmada nesta segunda-feira (12), no perfil oficial do clube árabe nas redes sociais. Bruno deixa o Palmeiras após mais de três anos e dois títulos conquistados como atleta alviverde. O Palmeiras receberá cerca de R$ 27 milhões pelo negócio. Bruno será companheiro de equipe do goleiro Marcelo Grohe, e do atacante Romarinho, além de ser comandado por Fábio Carille, ex-Corinthians.Com altos e baixos pelo Verdão, Bruno Henrique chegou ao clube em 2017, e deu a volta por cima após um início conturbado. Em 2018, com 16 gols, o volante de 30 anos foi um dos melhores jogadores do Brasil e, merecidamente, levantou a taça do decacampeonato.
​Bruno encerra sua passagem no Palmeiras com 175 jogos, 101 vitórias, 28 gols e 12 assistências. O Palmeiras ainda não confirmou o negócio, mas o atleta já foi até retirado da página do elenco no site oficial do clube.​

