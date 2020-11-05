Após trabalho sem brilho no Paraguai, Ramón Díaz chega para novo desafio no Botafogo

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"Se você se afastar da área do adversário toda a riqueza é perdida. 80 ou 90% dos gols são marcados dentro da área, então por que você deve sair dela?": é assim que Ramón Díaz, novo treinador do Botafogo, apresenta a filosofia de jogo que acredita e segue em seu próprio site.

O argentino chega ao Alvinegro com contrato válido até dezembro de 2021. Com gosto por desafios, a chance de reerguer o Glorioso, que passa por um período de turbulência dentro e fora de campo, deve ter sido o chamou a atenção. O comandante, porém, não chega com um trabalho positivo às costas.

Ramón Díaz comandou o Libertad até setembro. No Paraguai, ele combinou bons resultados com desempenhos irregulares, o que gerava questionamentos por parte da torcida. Em 24 partidas, foram 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas. Quem explica melhor é Ever Leguizamón, jornalista que cobre o Libertad.- As coisas não andaram no Libertad. Havia muitas esperanças no argentino, ele chegou em um momento que o time não estava bem, já estava três anos sem títulos e o desempenho era ruim. Ele pediu jogadores e a diretoria trouxe. Não existem desculpas. Ele ganhou partidas, mas sem convencer - afirmou.

Os bons resultados, contudo, pararam de aparecer após o retorno das competições em detrimento à COVID-19. Ramón Díaz se desligou do Libertad com uma sequência de três partidas sem vencer. Nestas, testou três formações diferentes e perdeu totalmente a cara do time que havia desenvolvido desde janeiro, no começo do trabalho.

Ramón Díaz se adapta às peculiaridades e características de cada elenco, mas leva consigo o estilo de jogo de toques dinâmicos e de buscar o gol com a maior rapidez possível.