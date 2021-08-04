Após título da Copa Rio pelo Flamengo, garoto do Ninho projeta Carioca Sub-15

Crédito: Gilvan de Souza/CRF

O Sub-15 do Flamengo venceu o Fluminense, nos pênaltis, e conquistou a Copa Rio no último domingo, mas agora já volta as atenções para a disputa do Campeonato Carioca da categoria, o qual terá início no próximo dia 14. O volante Edmílson, cria do Ninho, celebrou a conquista, já mirando a próxima.

- Muito feliz por mais essa conquista. É muito bom poder comemorar um título com a camisa do Flamengo, é muito especial. Sei que é só o início e tenho muita coisa ainda pela frente, mas já é muito gratificante estar aqui vestindo essa camisa tão pesada. Quero construir a minha história aqui, vou treinar muito e fazer o meu melhor sempre - afirmou o atleta de 15 anos, natural de Vila Velha, Espírito Santo, antes de completar: