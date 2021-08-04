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futebol

Após título da Copa Rio pelo Flamengo, garoto do Ninho projeta Carioca Sub-15

Volante Edmílson é uma das promessas das divisões de base do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 11:25

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 11:25

Crédito: Gilvan de Souza/CRF
O Sub-15 do Flamengo venceu o Fluminense, nos pênaltis, e conquistou a Copa Rio no último domingo, mas agora já volta as atenções para a disputa do Campeonato Carioca da categoria, o qual terá início no próximo dia 14. O volante Edmílson, cria do Ninho, celebrou a conquista, já mirando a próxima.
- Muito feliz por mais essa conquista. É muito bom poder comemorar um título com a camisa do Flamengo, é muito especial. Sei que é só o início e tenho muita coisa ainda pela frente, mas já é muito gratificante estar aqui vestindo essa camisa tão pesada. Quero construir a minha história aqui, vou treinar muito e fazer o meu melhor sempre - afirmou o atleta de 15 anos, natural de Vila Velha, Espírito Santo, antes de completar:
- Agora é foco no Estadual, seguir nesse ritmo para continuar conquistando vitórias e títulos. Espero seguir ajudando a equipe, vamos em busca de mais um campeonato porque temos condições de conseguir esse título também.A participação do Flamengo no Campeonato Carioca Sub-15 começa no dia 14 de agosto, às 9h. A estreia rubro-negra será diante da Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro. Na Taça Guanabara, as 12 equipes do torneio atuam entre si.

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