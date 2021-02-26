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futebol

Após título brasileiro, Rogério Ceni destaca luta dos jogadores e reafirma desejo de seguir no Flamengo

Treinador concedeu coletiva de imprensa no Morumbi após se sagrar campeão brasileiro...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 02:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 02:16
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Técnico do Flamengo bicampeão brasileiro na noite desta quinta-feira, Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva após a festa no gramado. Com direito a banho de água gelada, o treinador celebrou a conquista, destacou o espírito de superação de alguns jogadores, que atuaram com lesões, e informou que o elenco terá dias de folga.
+ Ceni entra para lista seleta e festeja: 'Rio de Janeiro vai amanhecer mais alegre'- Foi um dos Brasileiros mais equilibrados pela maneira como tudo aconteceu. Esses jogadores vão ter uns dias de folga. A curto prazo, pode sentir os jogos e ter algumas derrotas, mas a longo prazo, esses dias que eles vão ficar parados tendem a reverter em coisas boas. Hoje, Diego jogou com muita dor na posterior, Rodrigo Caio jogou lesionado e não fez uma arrancada pro ataque, Gabriel com dores no tornozelo. O time chegou no limite.
O treinador também comentou sobre os planos para o futuro. Questionado por parte da torcida do Flamengo, Ceni garantiu que pretende seguir construindo uma história no clube, mas deixou a decisão nas mãos da diretoria.
- Estou seguro que estou feliz e quero desfrutar ao máximo esse momento. Com quatro anos de carreira, você chegar ao Flamengo e ser campeão é algo fantástico. Eu quero aproveitar o momento. Não tenho propostas, estou extremamente focado no trabalho. E essa pergunta tem que ser feita para as pessoas que comandam o clube.

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