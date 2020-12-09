Após testar negativo para Covid, Igor Julião fica à disposição de Marcão e pode ser titular contra o Vasco

Os sintomas gripais e o corte da partida contra o Athletico-PR, no sábado, foram apenas um susto. Em exame realizado na segunda-feira, Igor Julião testou negativo para Covid-19 e retornou normalmente às atividades do Fluminense.
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Nesta terça-feira, o lateral-direito se reapresentou junto com o restante do elenco, no CT Carlos Castilho, e participou do primeiro treinamento comandado pelo técnico Marcão. Dessa forma, ele fica disponível para a próxima partida, contra o Vasco, domingo, em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como Lucas Calegari, o titular da posição, está com a Seleção Brasileira sub-20 até 18 de dezembro, a tendência é que Julião assuma a titularidade nas próximas duas partidas do Tricolor: contra o Vasco (13) e Atlético-GO (16). Outra opção é o jovem Daniel Bolt, de 21 anos, que vinha atuando sob o comando de Marcão na equipe sub-23 do Fluminense.