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Após susto, Fluminense mira parte de cima e pode encerrar o turno no G6; veja o que o time precisa

Tricolor faz jogo atrasado com o Juventude nesta quinta-feira e ainda tem a lanterna Chapecoense antes de encerrar o primeiro turno do Brasileirão...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 06:00
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Depois de viver uma dura sequência na temporada, o Fluminense bateu o Bahia e agora tenta engatar bons resultados. Os três pontos tiraram a equipe da porta da zona de rebaixamento e uma vitória nesta quinta-feira, às 19h, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, o Tricolor tenta começar a olhar para a parte de cima da tabela. O duelo no Maracanã tem transmissão em tempo real do LANCE!.
+ Kayky é mais um! Relembre joias de Xerém que deixaram o Fluminense nos últimos anos
O Flu é o 13º colocado no Brasileirão, com 21 pontos. Caso vença, o time chega aos 24 e dá um salto para a oitava posição. Dos times que ficam atrás, apenas o Athletico-PR, em nono, também tem uma partida a menos, contra o Flamengo, ainda sem data.
Mas a projeção não para por aí. O Fluminense também pode terminar o primeiro turno dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores. Se vencer a Chapecoense, lanterna da competição, na próxima terça-feira, o time de Marcão espera outros resultados para entrar no G6.
Veja a tabela do Brasileirão
O Corinthians enfrenta o Juventude na próxima terça, fechando o turno. O time está em sexto com 27 pontos e, por isso, precisaria perder. O sétimo, com 25, é o Atlético-GO, que teria um jogo com o Flamengo, mas foi adiado por conta dos jogos da seleções. As duas equipes se enfrentam na abertura do returno.

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