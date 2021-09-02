Após susto, Fluminense mira parte de cima e pode encerrar o turno no G6; veja o que o time precisa

Depois de viver uma dura sequência na temporada, o Fluminense bateu o Bahia e agora tenta engatar bons resultados. Os três pontos tiraram a equipe da porta da zona de rebaixamento e uma vitória nesta quinta-feira, às 19h, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, o Tricolor tenta começar a olhar para a parte de cima da tabela. O duelo no Maracanã tem transmissão em tempo real do LANCE!.
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O Flu é o 13º colocado no Brasileirão, com 21 pontos. Caso vença, o time chega aos 24 e dá um salto para a oitava posição. Dos times que ficam atrás, apenas o Athletico-PR, em nono, também tem uma partida a menos, contra o Flamengo, ainda sem data.
Mas a projeção não para por aí. O Fluminense também pode terminar o primeiro turno dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores. Se vencer a Chapecoense, lanterna da competição, na próxima terça-feira, o time de Marcão espera outros resultados para entrar no G6.
Veja a tabela do Brasileirão
O Corinthians enfrenta o Juventude na próxima terça, fechando o turno. O time está em sexto com 27 pontos e, por isso, precisaria perder. O sétimo, com 25, é o Atlético-GO, que teria um jogo com o Flamengo, mas foi adiado por conta dos jogos da seleções. As duas equipes se enfrentam na abertura do returno.