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Após susto, dupla de defensores do Corinthians treina normalmente; entenda

Lucas Piton e Raul Gustavo, que ficaram fora do treino da última quinta-feira por causa de incômodos físicos, treinaram sem restrições e não preocupam para domingo...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 20:10

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 20:10
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O zagueiro Raul Gustavo e o lateral esquerdo Lucas Piton treinaram normalmente com o elenco do Corinthians na manhã desta sexta-feira (30). A dupla foi baixa na atividade da última quinta-feira (29), por conta de problemas físicos.
Enquanto Raul sentiu o joelho direito, Piton estava com dores na região lombar. Ambos eram dúvidas para o confronto diante do Flamengo, no domingo (1º), às 16h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão, mas a presença integral no penúltimo treino visando o confronto acena uma boa possibilidade de que eles sejam relacionados para a partida deste fim de semana.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNeste sábado (31), o Timão encarra a preparação para o Clássico das Multidões e a presença da dupla é fundamental para que eles sejam relacionados.
Ainda que não sejam titulares com o técnico Sylvinho, Raul Gustavo e Lucas Piton são as primeiras opções nas suas posições.
Atualmente, o Corinthians conta com apenas quatro zagueiros à disposição. João Victor e Gil são os titulares, e Raul vem logo em sequência.
Na lateral-esquerda, Piton é o substituto imediato do titular Fábio Santos. Inclusive, tendo ganho a posição do veterano durante uma parte da temporada.
Diferentemente do zagueiro e do lateral, o meia Gabriel Pirani não voltou a treinar. O jogador já havia ficado fora da lista de relacionados para a vitória contra a Cuiabá, por 2 a 1, na última segunda-feira (26), na Arena Pantanal, pois sofre com dores no músculo posterior da coxa direita. O jovem corintiano segue fazendo trabalho específico na região no laboratório R9, localizado na parte interna do Centro de Treinamentos do Timão.

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