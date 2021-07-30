Após susto, dupla de defensores do Corinthians treina normalmente; entenda

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O zagueiro Raul Gustavo e o lateral esquerdo Lucas Piton treinaram normalmente com o elenco do Corinthians na manhã desta sexta-feira (30). A dupla foi baixa na atividade da última quinta-feira (29), por conta de problemas físicos.

Enquanto Raul sentiu o joelho direito, Piton estava com dores na região lombar. Ambos eram dúvidas para o confronto diante do Flamengo, no domingo (1º), às 16h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão, mas a presença integral no penúltimo treino visando o confronto acena uma boa possibilidade de que eles sejam relacionados para a partida deste fim de semana.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNeste sábado (31), o Timão encarra a preparação para o Clássico das Multidões e a presença da dupla é fundamental para que eles sejam relacionados.

Ainda que não sejam titulares com o técnico Sylvinho, Raul Gustavo e Lucas Piton são as primeiras opções nas suas posições.

Atualmente, o Corinthians conta com apenas quatro zagueiros à disposição. João Victor e Gil são os titulares, e Raul vem logo em sequência.

Na lateral-esquerda, Piton é o substituto imediato do titular Fábio Santos. Inclusive, tendo ganho a posição do veterano durante uma parte da temporada.