Após surto de Covid-19 no elenco, torcida inicia movimento de 'união Flu-River' por vitória do Fluminense

O River Plate (ARG) chegou a 25 casos de Covid-19 no elenco e precisará fazer o jogo diante do Independiente Santa Fe (COL), nesta quarta-feira, pela Libertadores, com um jogador de linha como goleiro e apenas outros nove atletas disponíveis para serem os titulares. Mesmo diante da situação delicada, alguns torcedores argentinos vem lidando com bom humor e iniciaram uma torcida pelo Fluminense.
Veja a tabela da Libertadores
Nesta terça-feira, o Tricolor recebe o Junior Barranquilla (COL), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Caso vença, o time brasileiro se mantém na liderança e o River ainda fica no segundo lugar mesmo se perder para o Santa Fe. O Fluminense lidera com oito pontos e é seguido por River (6), Junior (3) e Santa Fe (2).
Um dos torcedores brincou com o meme utilizado pelo Fluminense em referência à música "Tropa do Flu". Teve até gente pedindo gol do Fred, que já balançou a rede nove vezes na atual temporada e é o artilheiro do Fluminense. E música de arquibancada: Argentinos virando brasileiros por um dia e a "amizade" podendo falar alto na última rodada. Caso o Fluminense vença, as duas equipes podem até empatar na última rodada para avançar às oitavas.