Após surto de Covid-19 no elenco, torcida inicia movimento de 'união Flu-River' por vitória do Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O River Plate (ARG) chegou a 25 casos de Covid-19 no elenco e precisará fazer o jogo diante do Independiente Santa Fe (COL), nesta quarta-feira, pela Libertadores, com um jogador de linha como goleiro e apenas outros nove atletas disponíveis para serem os titulares. Mesmo diante da situação delicada, alguns torcedores argentinos vem lidando com bom humor e iniciaram uma torcida pelo Fluminense.

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Nesta terça-feira, o Tricolor recebe o Junior Barranquilla (COL), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Caso vença, o time brasileiro se mantém na liderança e o River ainda fica no segundo lugar mesmo se perder para o Santa Fe. O Fluminense lidera com oito pontos e é seguido por River (6), Junior (3) e Santa Fe (2).