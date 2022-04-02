Após sorteio da Copa do Mundo, ídolo do futebol polonês ressalta papel do técnico Paulo Sousa na classificação

Enquanto o Flamengo está em meio à disputa da final do Campeonato Carioca, a seleção polonesa conheceu os seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O técnico Paulo Sousa é o que junta os dois "universos", já que o atual treinador rubro-negro deixou justamente o comando da Polônia para vir ao Rio de Janeiro. Após o sorteio, porém, o Mister teve sua importância reconhecida na classificação por Zbigniew Boniek, ícone do futebol polaco.- Michniewicz (substituto de Paulo Sousa na seleção) )não venceu a eliminação. Foi Paulo Sousa que terminou em segundo no grupo e somou 20 pontos. Ele escolheu outra opção, mas nem tudo que ele fez foi errado. Ele ensinou algo à equipe porque jogamos bem com a Inglaterra e a Espanha - afirmou Boniek.Boniek foi o meia-atacante mais talentoso de sua geração, atuando por Juventus e Roma, entre 1982 e 1988, além de defender a seleção da Polônia por 12 anos. Depois, tornou-se treinador e, posteriormente, foi presidente da Federação Polonesa de Futebol, entre 2012 e 2021, ano em que contratou o português Paulo Sousa para dirigir a seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O Mister acertou com o Flamengo em dezembro, deixando o time faltando duas partidas decisivas. Boniek, na época, criticou o treinador.Contudo, a classificação para o Mundial veio. Czesław Michniewicz assumiu o comando do time, que venceu por W.O. o jogo da repescagem contra a Rússia, eliminada por conta da guerra contra a Ucrânia, e superou a Suécia por 2 a 0, com gols de Robert Lewandovski e Zielinski. Agora, a Polônia enfrentará Arábia Saudita, Argentina e México no Grupo C, que começa em 21 de novembro.