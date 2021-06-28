Após sondagens, Ivonei renasce no Santos e busca espaço com Diniz

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Após ficar na "geladeira" por um tempo, o volante Ivonei foi titular na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Atlético-MG neste domingo, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador ganhou uma oportunidade após as ausências de Alison, lesionado, e de Camacho, que chegou recentemente e estava suspenso para o confronto. Essa foi a primeira partida do Menino da Vila no Campeonato Brasileiro e apenas a oitava na temporada.

- Ivonei é um garoto da base. Peguei informações sobre ele quando cheguei, vem crescendo constantemente e estava seguro sobre colocá-lo. Fez bom jogo, jovem talento do Santos com futuro brilhante - disse o treinador após a vitória contra o time de Minas.

O garoto de 19 anos chegou a receber sondagens de clubes brasileiros, mas as negociações não evoluíram. Outros jogadores da posição perderam espaço com a chegada de reforços como Vinicius Balieiro e Kevin Malthus, mas seguem nos planos de Diniz.- Vinha trabalhando muito forte e me dedicando muito nos treinamentos enquanto aguardava essa oportunidade. Treinador e toda comissão têm me dado muito apoio e confiança no dia a dia para que eu consiga desempenhar meu papel da melhor forma possível. Graças a Deus a chance apareceu e sinto que deixei o meu melhor dentro de campo para ajudar meus companheiros -disse Ivonei.

- O mais importante de tudo sempre é a vitória, o coletivo. Mas individualmente acredito que consegui cumprir bem a função, ajudando na saída de bola, criação e também na marcação. Sei que ainda tenho muito a evoluir, muitos pontos a corrigir, mas estou me dedicando ao máximo para absorver o conhecimento e a metodologia de trabalho o mais rápido possível - finaliza.