Após sofrer traumatismo craniano, jogador do Olimpia ironiza não expulsão de Arrascaeta, do Flamengo

Crédito: Christian ALVARENGA / AFP / POOL

No dia seguinte à goleada do Flamengo sobre o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, a forte dividida entre Arrascaeta e Victor Salazar ainda repercute. Após sofrer traumatismo craniano e ficar um tempo inconsciente, o lateral paraguaio publicou nas redes sociais uma foto de sua recuperação em hospital de Assunção, no Paraguai.

+ Flamengo supera recorde de 30 anos e emplaca maior sequência invicta na Libertadores; veja a listaNa legenda, o atleta do Olimpia agradeceu o apoio recebido nas últimas horas e aproveitou para ironizar a não expulsão do meia do Flamengo.

- O pior já passou. Obrigado ao corpo médico, aos meus companheiros e a todos que se preocuparam com meu estado de saúde. Me contaram que isso não terminou em (cartão) vermelho... Em breve voltaremos com tudo! O lance ocorreu ainda no primeiro tempo, quando o Flamengo vencia por 1 a 0, com gol do próprio Arrascaeta. Em movimento involuntário, o meia uruguaio acabou acertando com a mão o rosto do atleta do Olimpia, que caiu no gramado e precisou sair de ambulância. O árbitro, inclusive, marcou falta a favor do Rubro-Negro.

Após o fim da partida, Flamengo e Arrascaeta se manifestaram nas redes sociais, desejando pronta recuperação ao atleta adversário.

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- Pronta recuperação para o nosso colega. E pedir desculpas pelo golpe involuntário - escreveu Arrascaeta no Twitter.