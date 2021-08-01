Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após sofrer dois gols no início, Botafogo empata com Cruzeiro em Minas Gerais pelo Brasileirão sub-20
Após sofrer dois gols no início, Botafogo empata com Cruzeiro em Minas Gerais pelo Brasileirão sub-20

Raposa abriu vantagem no primeiro tempo, mas pênalti e gol de Gabriel Henrique deixam tudo igual para o Alvinegro; time ocupa a terceira colocação na tabela...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 18:12

Crédito: Bruno Haddad / Cruzeiro
Neste domingo, o Botafogo empatou com o Cruzeiro no Estádio Joaquim Henrique Nogueira, em Minas Gerais. A partida era válida pela nona rodada da primeira fase do Brasileirão sub-20, e foi marcada por boas defesas de Lucas Barreto e o gol de Gabriel Henrique, que igualou o placar para o Glorioso. PRIMEIRO TEMPO
O jogo não começou fácil para o Botafogo. Logo nos primeiros minutos, o Cruzeiro abriu o placar. Depois do susto inicial, a Base Forte conseguiu se reorganizar e levar perigo. Em cobrança de falta, o chute de passou muito perto, mas entrou. Minutos depois, Henrique tentou da entrada da área e quase conseguiu igualar o placar, mas o lance não entrou.
A partida seguiu lá e cá, com escanteios para as duas equipes, mas sem chances claras de gols. Aos 28 minutos, Daniel tentou fazer o segundo gol, mas Lucas Barreto fez boa defesa. O Cruzeiro foi crescendo e aos 33 minutos, marcou mais um e ampliou a vantagem. O Alvinegro chegou a finalizar em mais dois momentos, mas não teve sucesso.
SEGUNDO TEMPO
Na segunda etapa, o Cruzeiro continuou pressionando. Aos 5 minutos, uma finalização quase garantiu o terceiro, mas Lucas Barreto defendeu. A partida seguiu com tentativas do Cabuloso mas aos 10 minutos, fez um pênalti para o Botafogo. Na cobrança, o Glorioso diminuiu a desvantagem do placar.
> Confira a classificação da Série B do Brasileirão
Aos 22 minutos, Gabriel Henrique estufou a rede pela segunda vez para o Botafogo após dividida na área e falha da zaga mineira, deixando tudo igual na Arena do Jacaré. Na sequência, Igor fez boa finalização mas Lucas Barreto agarrou o lance mais uma vez. A Raposa tentou o gol novamente em seguida, mas o goleiro alvinegro estava atento e defendeu. Aos 40 minutos, Riquelme bateu de fora da área e deu trabalho a Lucas Barreto. No último lance, Gabriel Henrique quase marcou a virada do Botafogo, mas o goleiro defendeu. Após início de jogo ruim, o Glorioso conseguiu se recompor e segurar o placar.Com o resultado, o Alvinegro acumula 16 pontos e ocupa o terceiro lugar na classificação do campeonato. No próximo sábado (07), o Botafogo enfrenta o América Mineiro, no Estádio das Alterosas. A partida será transmitida pela CBF TV.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados