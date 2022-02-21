Após show na vitória do Barcelona sobre o Valencia, Aubameyang brinca: ‘É um pouco como minha casa’

No último domingo, o Barcelona contou com uma grande atuação de Aubameyang e anotou uma goleada por 4 a 1 sobre o Valencia no Mestalla. O atacante não só marcou seu primeiro gol com a camisa blaugrana, mas conseguiu seu primeiro hat-trick.
Em entrevista após a partida, Aubameyang relembrou outra grande atuação no estádio Mestalla, em 2019, nos tempos de Arsenal, e brincou que Valencia ‘é como sua casa’. Na ocasião, o gabonês anotou um hat-trick pela semifinal da Liga Europa.
- Estou satisfeito, muito feliz hoje. Sobretudo, ganhamos o jogo, então estou feliz. A última vez, foi um hat-trick, na semifinal da Liga Europa, com o Arsenal. E hoje foram dois . Então, acho que esse estádio é um pouco como minha casa - brincou o atacante, antes de ter seu terceiro gol oficializado.
O Barcelona se encontra na 4ª colocação da La Liga, com 42 pontos marcados. Agora, a equipe comandada pelo técnico Xavi volta as atenções à partida contra o Napoli, pelo jogo de volta da segunda fase da Liga Europa.