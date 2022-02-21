Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Após show na vitória do Barcelona sobre o Valencia, Aubameyang brinca: 'É um pouco como minha casa'
Após show na vitória do Barcelona sobre o Valencia, Aubameyang brinca: ‘É um pouco como minha casa’

Atacante relembrou os tempos de Arsenal, em 2019, quando anotou um hat-trick no Mestalla pela semifinal da Liga Europa
Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 12:24

LanceNet

No último domingo, o Barcelona contou com uma grande atuação de Aubameyang e anotou uma goleada por 4 a 1 sobre o Valencia no Mestalla. O atacante não só marcou seu primeiro gol com a camisa blaugrana, mas conseguiu seu primeiro hat-trick. > Xavi exalta Pedri, do Barcelona: ‘Não há talento maior no mundo’
Em entrevista após a partida, Aubameyang relembrou outra grande atuação no estádio Mestalla, em 2019, nos tempos de Arsenal, e brincou que Valencia ‘é como sua casa’. Na ocasião, o gabonês anotou um hat-trick pela semifinal da Liga Europa.
- Estou satisfeito, muito feliz hoje. Sobretudo, ganhamos o jogo, então estou feliz. A última vez, foi um hat-trick, na semifinal da Liga Europa, com o Arsenal. E hoje foram dois . Então, acho que esse estádio é um pouco como minha casa - brincou o atacante, antes de ter seu terceiro gol oficializado.
O Barcelona se encontra na 4ª colocação da La Liga, com 42 pontos marcados. Agora, a equipe comandada pelo técnico Xavi volta as atenções à partida contra o Napoli, pelo jogo de volta da segunda fase da Liga Europa.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados