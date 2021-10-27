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Após ser relacionado pela primeira vez, Carlos Miguel comemora oportunidade no Corinthians

Com a suspensão de Cássio, jovem goleiro do Timão deve ir para o banco de reservas pela primeira vez contra a Chapecoense, na próxima segunda-feira, na Neo Química Arena...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 15:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 15:14
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Recém-contratado pelo Corinthians, o goleiro Carlos Miguel, considerado o mais alto do Brasil na posição, foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Sylvinho na partida diante do Internacional, em Porto Alegre, mas não chegou a ficar no banco de reservas, o que pode acontecer na próxima segunda-feira, já que Cássio está suspenso contra a Chapecoense e isso provocará mudanças.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
Segundo apurou o LANCE!, neste momento Matheus Donelli está na frente para assumir a vaga deixar pelo titular absoluto. O campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira tem sido o reserva imediato da posição e já recebeu oportunidades nesta temporada, atuando em quatro partidas: três pelo Paulistão e uma pela Copa Sul-Americana, em que entrou no segundo tempo.
Dessa forma, Carlos Miguel deve assumir a condição de reserva imediato da posição e sentará no banco de reservas pela primeira vez vestindo a camisa alvinegra. O jovem arqueiro vem ganhando a confiança da comissão técnica nos treinamentos diários e agradeceu a oportunidade que recebeu ao ter sido convocado para viajar com a delegação para Porto Alegre no último sábado.
- Muito feliz em ser relacionado pela primeira vez. Gratidão ao clube, companheiros e toda torcida pelo carinho e pela recepção que tive desde que cheguei - afirmou o jogador.
Nas redes sociais já é possível ver a movimentação da torcida do Corinthians pedindo chances a Carlos Miguel contra a Chapecoense e para uma possível sequência do jogador assumindo a meta em algum momento da temporada.
Formado nas categorias de base do Internacional, o atleta foi promovido à equipe principal do clube do Rio Grande do Sul em 2018. Teve dois empréstimos desde então: por Santa Cruz e Boa Esporte. Seu contrato com o Inter foi rescindido recentemente e ele chegou livre ao Corinthians.
Carlos Miguel ainda não foi apresentado pelo clube, mas já treina com o elenco desde a segunda quinzena de agosto, quando foi anunciada sua contratação. O vínculo do goleiro de 23 anos com o Alvinegro vai até dezembro de 2023.

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