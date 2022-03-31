Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após ser 'furado' pelo Shakhtar, Corinthians anuncia retorno do meia Maycon

Mesmo com o clube ucraniano informando o empréstimo do jogador ao Timão pela manhã, clube alvinegro fez a sua divulgação na parte da tarde...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 17:00

Publicado em 31 de Março de 2022 às 17:00

> TABELA - O Brasileirão vem aí! Confira a tabela e simule os jogos> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana
Como o clube ucraniano já havia anunciado a negociação com o Corinthians na parte da manhã, os torcedores corintianos não se engajaram na campanha. Alguns até criticaram a ideia lembrando da filha do técnico Renato Gáucho, que no ano passado fez das negociações do Timão com o treinador um mecanismo para atingir 2 milhões de seguidores no Instagram.
Com a frustração na campanha para arrecadar 7 milhões de seguidores no Twitter, o clube alvinegro passou a brincar com o ‘caso da máscara’, envolvendo Maycon e o ex-volante corintiano Gabriel, atualmente no Internacional, em 2017, quando os dois volantes apareceram em entrevista coletiva com a máscara que estampava o rosto do companheiro. A ação foi uma forma de protesto após um clássico contra o Palmeiras, pela primeira fase do Paulistão daquele ano, quando o árbitro Thiago Duarte Peixoto deu o segundo amarelo para Gabriel, por conta de uma falta cometida por Maycon.
Na época, o futebol brasileiro ainda não utilizava a arbitragem de vídeo, o lance gerou muita discussão e até mesmo o afastamento do árbitro da partida por alguns meses. Ainda assim, com um a menos, o Timão bateu o Palmeiras por 1 a 0, gol marcado por Jô, atualmente reserva no elenco corintiano.
Por fim, as redes sociais corintianas publicaram um vídeo com a sirene do Parque São Jorge, que tradicionalmente sinaliza os reforços que chegam no Corinthians, e também houve uma montagem com Maycon em formato do personagem Super Mário, mas com o nome ‘Super Maycon’, e cada caixa que a animação abria representava um título conquistado pelo jogador no Timão.
Revelado pelas categorias de base corintiana, Maycon conquistou os campeonatos paulista de 2017 e 2018, além do Brasileirão de 2017.
O Shakhtar tinha como ideia buscar algum clube no exterior para negociar o jogador em definitivo, por conta das incertezas causadas pelo conflito entre Ucrânia e Rússia, há mais de um mês, mas como não encontrou mercados agradáveis, a volta para o Corinthians se tornou uma boa alternativa.
Em nota oficial divulgada no site, o clube do Parque São Jorge agradeceu a equipe ucraniana e prestou solidariedade ao povo ucraniano envolvido no conflito com a Rússia.
- O Sport Club Corinthians Paulista aproveita a oportunidade para agradecer ao Futbolniy Klub Shakhtar pela negociação por empréstimo do meio-campista Maycon. O clube se solidariza com o momento delicado pelo qual a equipe e todo o povo da Ucrânia vêm passando e deseja que toda esta situação seja resolvida o mais breve possível de forma pacífica - escreveu o departamento de comunicação corintiano.
Até o fim da temporada, o Timão é quem arcará com os salários integrais de Maycon.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados