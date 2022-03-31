Após ser 'furado' pelo Shakhtar, Corinthians anuncia retorno do meia Maycon

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Como o clube ucraniano já havia anunciado a negociação com o Corinthians na parte da manhã, os torcedores corintianos não se engajaram na campanha. Alguns até criticaram a ideia lembrando da filha do técnico Renato Gáucho, que no ano passado fez das negociações do Timão com o treinador um mecanismo para atingir 2 milhões de seguidores no Instagram.

Com a frustração na campanha para arrecadar 7 milhões de seguidores no Twitter, o clube alvinegro passou a brincar com o ‘caso da máscara’, envolvendo Maycon e o ex-volante corintiano Gabriel, atualmente no Internacional, em 2017, quando os dois volantes apareceram em entrevista coletiva com a máscara que estampava o rosto do companheiro. A ação foi uma forma de protesto após um clássico contra o Palmeiras, pela primeira fase do Paulistão daquele ano, quando o árbitro Thiago Duarte Peixoto deu o segundo amarelo para Gabriel, por conta de uma falta cometida por Maycon.

Na época, o futebol brasileiro ainda não utilizava a arbitragem de vídeo, o lance gerou muita discussão e até mesmo o afastamento do árbitro da partida por alguns meses. Ainda assim, com um a menos, o Timão bateu o Palmeiras por 1 a 0, gol marcado por Jô, atualmente reserva no elenco corintiano.

Por fim, as redes sociais corintianas publicaram um vídeo com a sirene do Parque São Jorge, que tradicionalmente sinaliza os reforços que chegam no Corinthians, e também houve uma montagem com Maycon em formato do personagem Super Mário, mas com o nome ‘Super Maycon’, e cada caixa que a animação abria representava um título conquistado pelo jogador no Timão.

Revelado pelas categorias de base corintiana, Maycon conquistou os campeonatos paulista de 2017 e 2018, além do Brasileirão de 2017.

O Shakhtar tinha como ideia buscar algum clube no exterior para negociar o jogador em definitivo, por conta das incertezas causadas pelo conflito entre Ucrânia e Rússia, há mais de um mês, mas como não encontrou mercados agradáveis, a volta para o Corinthians se tornou uma boa alternativa.

Em nota oficial divulgada no site, o clube do Parque São Jorge agradeceu a equipe ucraniana e prestou solidariedade ao povo ucraniano envolvido no conflito com a Rússia.

- O Sport Club Corinthians Paulista aproveita a oportunidade para agradecer ao Futbolniy Klub Shakhtar pela negociação por empréstimo do meio-campista Maycon. O clube se solidariza com o momento delicado pelo qual a equipe e todo o povo da Ucrânia vêm passando e deseja que toda esta situação seja resolvida o mais breve possível de forma pacífica - escreveu o departamento de comunicação corintiano.