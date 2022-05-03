Após ser devolvido para a base, Ivonei busca o recomeço no Santos

O Santos estreia no Campeonato Paulista Sub-20 nesta quarta-feira (04), às 15 horas. O Peixe fará um clássico da cidade já na primeira rodada, contra a Portuguesa Santista, no estádio Ulrico Mursa. O torneio pode ser um importante recomeço para um jogador que até pouco tempo estava no profissional.Ivonei sempre se destacou nas categorias de base do Alvinegro, mas não conseguiu se firmar no elenco principal. Ao todo ele tem 30 jogos, um gol e uma assistência pelo profissional. Sua última atuação pela equipe foi no empate sem gols com o Ceará, na Arena Castelão, pelo Brasileiro em setembro de 2021. Ele tem vínculo até 31 de julho de 2025 e multa rescisória de 100 milhões de euros.

Desde que foi promovido, já entrou em campo por Paulistão, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, além de ter trabalhado diretamente com os treinadores Cuca, Marcelo Fernandes, Ariel Holan, Fernando Diniz e Fábio Carille.O garoto chegou a receber sondagens de clubes brasileiros, mas as negociações não evoluíram. Após a chegada de reforços para o Santos, alguns atletas mais jovens perderam um pouco de espaço. Com Bustos, foi "rebaixado" para base.

Pronto para disputa do torneio regional, o jogador de 20 anos tenta se destacar para chamar atenção do técnico argentino do Santos. Em amistoso preparatório para competição, o Peixe venceu o Red Bull Bragantino por 5 a 0, com dois de Ivonei.

- O grupo é muito bom e nós estamos preparados para esta partida. Mas não podemos deixar esta ansiedade da estreia afetar nosso rendimento. Temos que entrar em campo concentrados desde o primeiro segundo para colocar em prática o que estamos treinando. Temos tudo para fazer um grande jogo e um belo campeonato. Queremos buscar mais essa taça para a galeria do Santos - disse Ivonei.