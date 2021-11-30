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Após ser comparado ao ex-goleiro Bruno, Weverton afirma: 'Não posso aceitar'

Arqueiro alviverde deixou clara a indignação por ser equiparado ao ex-jogador condenado por homicídio...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 04:40

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 04:40

Weverton é um dos maiores nomes da história do Palmeiras. Após conquistar mais um título, no último sábado (27), o arqueiro deu uma declaração agradecendo a Deus. As falas de gratidão, no entanto, foram interpretadas de outra maneira pelo ator Paulo Betti, que comparou o palmeirense ao ex-goleiro do Flamengo, Bruno, que foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelo assassinado da ex-esposa Elisa Samudio.
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- O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação sobre Deus quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me faz lembrar do goleiro Bruno, que rezava antes do jogo e depois ia matar a moça e jogar pros cães. Explica muito o Brasil - disse Paulo no Twitter, apagando a postagem posteriormente.
Após o ocorrido, Weverton explicitou seu sentimento com o caso. Em entrevista ao UOL, o arqueiro afirmou que nunca sofreu esse tipo de intolerância.
Veja a tabela completa do Brasileirão- Eu nunca sofri esse tipo de intolerância. Eu jamais posso aceitar e jamais vou me calar. Acho que deve existir respeito. Eu tenho a minha crença, eu acredito em Deus e acredito na bondade de Deus. Quem me conhece e acompanha sabe que eu falo de Deus não só nas vitórias. Toda vez que o time ganha, perde ou empata, eu sempre me ajoelho e agradeço a Deus. Lógico que nas vitórias as pessoas te dão mais voz, deixam você falar muito mais do que nas derrotas, isso faz parte do processo.
O arqueiro, no entanto, deixou claro que perdoa o ator após a declaração, afirmando que ele foi infeliz pela comparação.
- O Paulo sabe que foi infeliz na declaração dele, principalmente por tentar me comparar com outras pessoas, isso não se faz. Mas faz parte, não tenho rancor e perdoo ele. Eu posso falar que ele não sabe o que ele diz, está totalmente equivocado. Isso jamais vai me calar naquilo que acredito. Então tem que haver respeito: eu posso falar daquilo que acredito, você pode falar daquilo que acredita. Fico feliz porque fiz aquilo que estava no meu coração. Quanto a ele, ele sabe que errou, mas eu desculpo e perdoo, sem problema nenhum.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Weverton é um dos grandes nomes da história do Palmeiras. No clube desde 2018, já conquistou todos os títulos disputados na América do Sul, dentre estes duas Libertadores em 2021.

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