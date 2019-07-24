Após ser baleado, ex-Vasco tranquiliza amigos: "Foi só um susto"

Yago foi atingido em uma rua do bairro Zumbi após dois homens em uma moto chegarem atirando. Ele segue internado na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro. Cápsulas foram recolhidas no local e, por enquanto, ninguém foi preso.

Yago, que estava sem clube e que foi campeão carioca com o Vasco em 2015, tem passagens por clubes como Minnesota United (EUA), Macaé, Tupi, Seoul E-Land (Coreia do Sul) e Al-Tadhamon (Kuwait). No início do ano, ele disputou o Campeonato Alagoano pelo CSA.