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Após ser baleado, ex-Vasco tranquiliza amigos: "Foi só um susto"

Yago Moreira, que é natural de Cachoeiro de Itapemirim, usou o Instagram um dia após sofrer um atentado no bairro Zumbi
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 

24 jul 2019 às 19:17

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 19:17

Yago Moreira, ex-jogador do Vasco Crédito: Reprodução/Instagram
O ex-jogador do Vasco Yago Moreira, baleado na noite de terça-feira em Cachoeiro de Itapemirim, usou as redes sociais para tranquilizar os amigos. "Só foi um susto mesmo", escreveu o atleta de 25 anos no story do Instagram.
Yago foi atingido em uma rua do bairro Zumbi após dois homens em uma moto chegarem atirando. Ele segue internado na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro. Cápsulas foram recolhidas no local e, por enquanto, ninguém foi preso.
Yago Moreira, ex-jogador do Vasco, tranquiliza fãs após ser baleado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Instagram
Yago, que estava sem clube e que foi campeão carioca com o Vasco em 2015, tem passagens por clubes como Minnesota United (EUA), Macaé, Tupi, Seoul E-Land (Coreia do Sul) e Al-Tadhamon (Kuwait). No início do ano, ele disputou o Campeonato Alagoano pelo CSA.

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