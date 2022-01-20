Após ser afastado, Dembelé desabafa: 'Falam de mim há quatro anos, mas a partir de hoje acabou'

Ousmané Dembelé balançou o noticiário esportivo na Europa nesta quinta-feira. Durante a manhã, um diretor do Barcelona se pronunciou sobre o jogador e afirmou que o mesmo precisa 'sair imediatamente' do clube. Após a declaração do dirigente, o atacante francês, que foi afastado por Xavi, foi às redes sociais e desabafou.+ Tottenham marca duas vezes nos acréscimos e vence o Leicester em virada incrível na Premier League

- Vou responder honestamente, sem ceder a nenhum tipo de chantagem. Proíbo qualquer pessoa de dar a impressão de que não estou envolvido no projeto desportivo ou de me atribuir intenções que nunca tive. Há negociações. O meu representante trata desse assunto, é o campo dele. O meu é a bola, só quero jogar futebol - escreveu Dembelé, antes de emendar:

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- Não paro de ler coisas sobre mim há quatro anos, sem nunca tentar justificar-me. Mas a partir de hoje, acabou. Quero compartilhar momentos de alegria com os meus companheiros e com toda a gente. Acima de tudo, vamos focar-nos no que é essencial: vencer - completou o jogador.