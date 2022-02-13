Após sequência de jogos, Goulart deve ser poupado contra o Mirassol

Ricardo Goulart demorou para estrear no time do Santos. Fez quatro partidas seguidas e, agora, deve ganhar um descanso.Goulart perdeu os dois primeiros jogos em razão de sua documentação, que ainda chegava ao Brasil. Como o jogador é naturalizado chinês, é necessário o visto de trabalho da Federação Chinesa.Após isso, Ricardo Goulart foi titular contra Corinthians, Guarani, São Bernardo e agora, contra o Ituano, na Vila, jogo em que marcou pela primeira vez com a camisa do Santos.

Segundo o técnico Fábio Carille, existe uma grande chance do camisa 10 do Peixe não ser levado para o jogo contra o Mirassol, fora de casa, na próxima quinta-feira, às 19 horas.

“As chances são grandes de não levar o Goulart para lá. Temos um trabalhando ainda para fazer, importância dele fazer os dois jogos na Vila. Pensamos em fazer três jogos e segurá-lo, mas daí conversando com o departamento médico, fizemos o quarto. Quem sabe de quinta para domingo seja pesado. Ele não fazia uma partida oficial desde agosto. Amanhã vamos definir. Mas tem chances sim de não ir para Mirassol”, disse o treinador.

Antes de estrear pelo Peixe, a última partida de Goulart havia sido em agosto de 2021. Na temporada, foram 13 jogos, com sete gols e uma assistência.

Em 2020, foi emprestado ao Hebei e participou de 22 jogos com quatro bolas nas redes e cinco assistência. Foi considerado um dos melhores jogadores da Superliga Chinesa.