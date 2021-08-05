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Após semana de vitórias, Botafogo cresce em interação nas redes sociais

Com três triunfos consecutivos na Série B do Brasileirão, Alvinegro foi um dos dez clubes no Brasil com mais interações na semana e quase bateu recorde no Instagram...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 19:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 19:23
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Os bons resultados do Botafogo também estão refletindo fora de campo. Após três vitórias consecutivas na Série B do Brasileirão - contra CSA, Confiança e Vasco -, o Alvinegro teve um aumento no número de interações e na performance nas redes sociais durante a última semana.
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De acordo com o perfil "MKT Esportivo", o Botafogo foi o nono time do Brasil que teve mais interações na última semana, um total de 1,31 milhão contando Facebook, Instagram e Twitter. O Alvinegro teve um aumento considerável em relação aos últimos rankings.
Dos números, o que mais chama a atenção é o Instagram: o Botafogo conseguiu 960 mil interações na rede social e quase bateu a marca de 1 milhão, o que seria um recorde para o clube. O Alvinegro teve 143 mil interações no Facebook e 213 mil no Twitter.
O Botafogo também cresceu no TikTok. Vale lembrar que a rede social não entra na contagem do ranking do "MKT Esportivo", mas o LANCE! apurou que o Alvinegro teve um crescimento de 60% no número de seguidores da plataforma nos últimos três meses - atualmente, o clube tem 192 mil seguidores por lá. O departamento de comunicação do Botafogo tem investido na interação com o torcedor nos últimos meses. No Twitter, o "Guia da partida" - uma espécie de pré-jogo produzida pelo clube - e os lances de gols são as postagens que dão mais interações. Contra o Vasco, uma publicação provocando Lisca, técnico do adversário, também fez sucesso.
No Instagram, o clube tem feito transmissões ao vivo com os jogadores respondendo perguntas dos torcedores após os treinamentos. Nesta semana, foi a vez do goleiro Diego Loureiro participar e interagir com os seguidores.
Vale lembrar que o clube anunciou Lênin Franco como novo diretor de negócios há praticamente 15 dias. O dirigente também trabalha nessa área e deve ser mais uma pessoa focada em aumentar a comunicação do Botafogo nas redes sociais em ocasiões especiais.

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