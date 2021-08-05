Após semana de vitórias, Botafogo cresce em interação nas redes sociais

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Os bons resultados do Botafogo também estão refletindo fora de campo. Após três vitórias consecutivas na Série B do Brasileirão - contra CSA, Confiança e Vasco -, o Alvinegro teve um aumento no número de interações e na performance nas redes sociais durante a última semana.

+ Botafogo revisa aluguéis das lojas do shopping e inicia ações que podem gerar até R$ 1 milhão em receitas

De acordo com o perfil "MKT Esportivo", o Botafogo foi o nono time do Brasil que teve mais interações na última semana, um total de 1,31 milhão contando Facebook, Instagram e Twitter. O Alvinegro teve um aumento considerável em relação aos últimos rankings.

Dos números, o que mais chama a atenção é o Instagram: o Botafogo conseguiu 960 mil interações na rede social e quase bateu a marca de 1 milhão, o que seria um recorde para o clube. O Alvinegro teve 143 mil interações no Facebook e 213 mil no Twitter.

O Botafogo também cresceu no TikTok. Vale lembrar que a rede social não entra na contagem do ranking do "MKT Esportivo", mas o LANCE! apurou que o Alvinegro teve um crescimento de 60% no número de seguidores da plataforma nos últimos três meses - atualmente, o clube tem 192 mil seguidores por lá. O departamento de comunicação do Botafogo tem investido na interação com o torcedor nos últimos meses. No Twitter, o "Guia da partida" - uma espécie de pré-jogo produzida pelo clube - e os lances de gols são as postagens que dão mais interações. Contra o Vasco, uma publicação provocando Lisca, técnico do adversário, também fez sucesso.

No Instagram, o clube tem feito transmissões ao vivo com os jogadores respondendo perguntas dos torcedores após os treinamentos. Nesta semana, foi a vez do goleiro Diego Loureiro participar e interagir com os seguidores.