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futebol

Após se recuperar da Covid-19, Fred volta a treinar no Fluminense

Jogador terá apenas três dias de preparação, mas pode ficar disponível para o confronto com o Atlético-GO, pelo jogo de volta da Copa do Brasil...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 17:51

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 17:51
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense pode ter um importante reforço para o confronto de volta da Copa do Brasil contra o Atlético-GO, na quinta-feira. O atacante Fred retornou aos treinamentos nesta segunda, após cumprir o período de isolamento por ter testado positivo para a Covid-19. O jogador realizou a atividade no CT Carlos Castilho. Como retornou apenas agora, ele ainda não treinou com os jogadores no campo pois está em uma transição pra recuperar o ritmo e voltar aos trabalhos com o grupo essa semana.
Quem esteve em Recife só vai se reapresentar na terça-feira visando a partida em Goiânia pela Copa do Brasil. Já os atletas não relacionados para a partida com o Sport, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, voltaram nesta segunda.
O centroavante foi afastado na partida contra o São Paulo, no dia 6 de setembro, mesmo testando negativo para o novo coronavírus. Isso porque a esposa dele deu positivo. Depois de fazer mais exames, todos negativos, ele retornou no clássico com o Flamengo. No entanto, acabou diagnosticado com o vírus pouco tempo depois.
Com o problema da equipe no ataque, Fred pode ser importante para o técnico Odair Hellmann, seja como reserva ou iniciando como titular. O ídolo e veterano ainda busca uma sequência maior no Fluminense. Com lesões e muito tempo fora, Fred tem nove jogos e um gol marcado até o momento.
Com relação aos outros desfalques, Nenê, Michel Araújo e Dodi voltam a ficar disponíveis após serem poupados. Yuri e Digão, ambos lesionados, ainda não tem maiores novidades e por enquanto continuam fora.

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