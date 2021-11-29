Após se livrar do rebaixamento, Santos mira Sul-Americana

Após praticamente se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano, o Santos começou as contas para buscar uma vaga na Copa Sul-Americana. Atualmente, o Peixe está com 46 pontos e na 11ª colocação, o que da uma vaga na competição internacional."Já que estamos chegando a essa pontuação nessa fase da competição, podemos sonhar com algo maior. Com 49 pontos, a chance é grande para se classificar para a Sul-Americana. Colocar o Santos nesses campeonatos, nesses torneios do nosso continente, vai ser prazeroso não só para nós da comissão, atletas, mas para a torcida também", disse o técnico Fábio Carille após o empate com o Internacional.Os próximos desafios do Santos no Campeonato Brasileiro serão contra o Flamengo, no Maracanã, e Cuiabá, na Vila Belmiro, na última rodada da competição nacional.
"Santos nunca tinha passado por isso (ser rebaixado). Revertemos com dedicação, treinamento e entendimento de todos. Vamos nos entendendo mais a cada a dia. São 18 jogos em pouco mais de dois meses, pouco tempo de treino, mas temos uma cara já", completou.