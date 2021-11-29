Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após se livrar do rebaixamento, Santos mira Sul-Americana

Objetivo do técnico Fábio Carille para as duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro é garantir presença do Alvinegro Praiano no torneio continental de 2022...
LanceNet

29 nov 2021 às 15:00

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 15:00

Após praticamente se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano, o Santos começou as contas para buscar uma vaga na Copa Sul-Americana. Atualmente, o Peixe está com 46 pontos e na 11ª colocação, o que da uma vaga na competição internacional."Já que estamos chegando a essa pontuação nessa fase da competição, podemos sonhar com algo maior. Com 49 pontos, a chance é grande para se classificar para a Sul-Americana. Colocar o Santos nesses campeonatos, nesses torneios do nosso continente, vai ser prazeroso não só para nós da comissão, atletas, mas para a torcida também", disse o técnico Fábio Carille após o empate com o Internacional.Os próximos desafios do Santos no Campeonato Brasileiro serão contra o Flamengo, no Maracanã, e Cuiabá, na Vila Belmiro, na última rodada da competição nacional.
"Santos nunca tinha passado por isso (ser rebaixado). Revertemos com dedicação, treinamento e entendimento de todos. Vamos nos entendendo mais a cada a dia. São 18 jogos em pouco mais de dois meses, pouco tempo de treino, mas temos uma cara já", completou.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados