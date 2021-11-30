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futebol

Após se destacar no Guarani, Allanzinho volta ao Santos em busca de espaço

Atacante teve boa participação na Série B do Brasileiro, mas empréstimo acabou e ele está de volta ao Santos em busca de espaço no elenco para a próxima temporada...

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 10:00
O empréstimo do atacante Allanzinho, do Santos, com o Guarani terminou após o final da Série B do Campeonato Brasileiro no último domingo. Na sua passagem pela equipe de Campinas, o garoto participou de 24 partidas somando 664 minutos e marcou três gols. O jogador avaliou o período de empréstimo e vê aprendizado.- Acredito que foi um período de muito aprendizado para mim, tanto profissional como pessoal. Ajudei a equipe no que pude e também aprendi muito com o treinador e meus companheiros no dia a dia. Pessoalmente eu posso levar o aprendizado de que a todo momento a gente pode ser útil, por isso, precisamos estar sempre prontos para tudo - afirmou o atacante.
Agora, o garoto retorna ao Santos com a expectativa de ganhar espaço no elenco profissional do clube. Allan Victor estava defendendo a equipe Sub-23 do Peixe, mas com a indefinição da categoria ele poderá integrar a principal. O atacante quer buscar seu espaço e ajudar o Santos em seu retorno.- Com certeza, eu sempre busco um espaço, seja na base, no profissional, no Santos ou em qualquer outra equipe que eu estiver. Vou sempre trabalhar para ajudar a equipe e o time que eu estiver defendendo. Todos sabem da história do clube e de todos os anos que o Santos utilizou sua base, acredito que há grandes jogadores por lá - completou Allanzinho.
Allanzinho tem contrato com o Peixe até dezembro de 2024 e a multa estimada de 70 milhões de euros para transferências. Nesta temporada, ele realizou cinco partidas pelo time profissional do Santos.
Crédito: AllanzinhovoltaaoSantosdepoisdoempréstimoaoGuarani(Foto:IvanStorti/SantosFC

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