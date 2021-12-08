Após se classificar para as oitavas da Champions, Jesus comenta interesse do Flamengo: 'Meu foco é o Benfica'

Após a classificação do Benfica na Champions League ao bater o Dynamo Kiev por 2 a 0, o treinador da equipe portuguesa, Jorge Jesus, falou sobre o jogo de seu time e também sobre o interesse do Flamengo em contratá-lo para o ano de 2022.Veja a tabela da Champions

- Até agora fizemos 26 jogos nesta temporada, vencemos 17 e só perdemos quatro. E destes quatro dois foram para o Bayern Munique. Se está sendo temporada brilhante? Não, brilhante era ganhar os jogos todos, mas o jogo com o Sporting deixou uma marca e um ambiente pesado, sentimos isso com a vaia no final do jogo. Hoje os torcedores fizeram ao contrário. Aplaudiram, deram carinho e claro que é mais fácil trabalhar assim - disse Jorge Jesus.

O comandante do português falou sobre a classificação do Benfica na Champions League, que elimina o Barcelona da competição.

- Tiramos o Barcelona das oitavas de finais. Há 17 anos consecutivos que o Barcelona não era eliminado da Champions na fase de grupos. Isso vai chegar a outros países do mundo: o Barcelona ficou de fora porque o Benfica se classificou. Isto dá prestígio ao clube e a mim, claro - falou.

O treinador português também comentou sobre o interesse do Flamengo em contratá-lo novamente. A equipe rubro-negra tem o desejo de acertar a contratação de Jorge Jesus para 2022, mas o técnico garantiu que está focado no Benfica.

- O meu foco é só um: o Benfica. O trabalho que eu realizei de 14 meses (no Flamengo) vai ficar para sempre no meu currículo. Mas agora é focar no Benfica e no meu contrato que acaba em julho - disse o treinador.

O Benfica classificou-se para o mata-mata da Champions League ao vencer o Dynamo Kiev por 2 a 0, e agora aguarda o sorteio da competição para definir o seu adversário nas oitavas de final.