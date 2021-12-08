Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após se classificar para as oitavas da Champions, Jesus comenta interesse do Flamengo: 'Meu foco é o Benfica'
futebol

Após se classificar para as oitavas da Champions, Jesus comenta interesse do Flamengo: 'Meu foco é o Benfica'

Treinador do Benfica garantiu a classificação da equipe portuguesa para o mata-mata da Champions League nesta quarta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 19:58

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 19:58

Após a classificação do Benfica na Champions League ao bater o Dynamo Kiev por 2 a 0, o treinador da equipe portuguesa, Jorge Jesus, falou sobre o jogo de seu time e também sobre o interesse do Flamengo em contratá-lo para o ano de 2022.Veja a tabela da Champions
- Até agora fizemos 26 jogos nesta temporada, vencemos 17 e só perdemos quatro. E destes quatro dois foram para o Bayern Munique. Se está sendo temporada brilhante? Não, brilhante era ganhar os jogos todos, mas o jogo com o Sporting deixou uma marca e um ambiente pesado, sentimos isso com a vaia no final do jogo. Hoje os torcedores fizeram ao contrário. Aplaudiram, deram carinho e claro que é mais fácil trabalhar assim - disse Jorge Jesus.
O comandante do português falou sobre a classificação do Benfica na Champions League, que elimina o Barcelona da competição.
- Tiramos o Barcelona das oitavas de finais. Há 17 anos consecutivos que o Barcelona não era eliminado da Champions na fase de grupos. Isso vai chegar a outros países do mundo: o Barcelona ficou de fora porque o Benfica se classificou. Isto dá prestígio ao clube e a mim, claro - falou.
O treinador português também comentou sobre o interesse do Flamengo em contratá-lo novamente. A equipe rubro-negra tem o desejo de acertar a contratação de Jorge Jesus para 2022, mas o técnico garantiu que está focado no Benfica.
- O meu foco é só um: o Benfica. O trabalho que eu realizei de 14 meses (no Flamengo) vai ficar para sempre no meu currículo. Mas agora é focar no Benfica e no meu contrato que acaba em julho - disse o treinador.
O Benfica classificou-se para o mata-mata da Champions League ao vencer o Dynamo Kiev por 2 a 0, e agora aguarda o sorteio da competição para definir o seu adversário nas oitavas de final.
Crédito: JorgeJesusdespistouinteressedoFlamengo(Foto:PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados