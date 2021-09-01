Após sair do time titular por opção, Gustavo Scarpa busca recuperar espaço no Palmeiras

O meia Gustavo Scarpa vivia sua melhor fase pelo Palmeiras nos meses de junho e julho, liderando o Brasileirão em assistências, mas perdeu espaço recentemente entre os titulares do Verdão por opção técnica de Abel Ferreira.placeholderA reportagem do NOSSO PALESTRA apurou com pessoas próximas ao atleta que ele não tem qualquer problema físico e que ele e seu estafe entendem que o desempenho tem sido satisfatório. O camisa 14 está focado em recuperar seu espaço dentro de campo.Scarpa não foi utilizado nos dois duelos contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores. Sua saída da equipe foi determinante para a entrada de Dudu, que vem atuando centralizado no meio de campo. O camisa 4+3 foi o destaque absoluto na classificação para a semifinal da competição continental e parece estar consolidado como titular no setor.