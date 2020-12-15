Após sair de maca contra o Inter, Warley não preocupa para a sequência do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Além da derrota por 2 a 1, outra cena preocupou o Botafogo na partida contra o Internacional, no último sábado, no Estádio Beira-Rio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Warley saiu do gramado carregado por uma maca e sentindo dores.

A aflição, contudo, não passou de um susto. O atacante sentiu câimbras no fim da partida e, como o Botafogo não podia mais substituir, terminou o duelo "no sacrifício". Na reapresentação do Alvinegro, nesta terça-feira, Warley realizou exames de rotina e nada foi detectado.

Desta forma, o camisa 25 não será problema para Eduardo Barroca visando o confronto contra o Coritiba, no próximo sábado, às 21h, no Couto Pereira, pela 26ª rodada do Brasileirão.