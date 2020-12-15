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Após sair de maca contra o Inter, Warley não preocupa para a sequência do Botafogo

Atacante saiu do Estádio Beira-Rio com câimbras, mas participou normalmente das atividades do Alvinegro e estará à disposição para o duelo contra o Coritiba...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 16:55

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 16:55

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Além da derrota por 2 a 1, outra cena preocupou o Botafogo na partida contra o Internacional, no último sábado, no Estádio Beira-Rio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Warley saiu do gramado carregado por uma maca e sentindo dores.
A aflição, contudo, não passou de um susto. O atacante sentiu câimbras no fim da partida e, como o Botafogo não podia mais substituir, terminou o duelo "no sacrifício". Na reapresentação do Alvinegro, nesta terça-feira, Warley realizou exames de rotina e nada foi detectado.
Desta forma, o camisa 25 não será problema para Eduardo Barroca visando o confronto contra o Coritiba, no próximo sábado, às 21h, no Couto Pereira, pela 26ª rodada do Brasileirão.
Warley foi titular do Botafogo contra o Colorado e tem agradado o novo treinador nas atividades desde a mudança para a atual comissão técnica. O atleta tem um gol marcado pelo Alvinegro na temporada.

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