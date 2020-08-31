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Após saídas, Botafogo estuda efetivar jogadores da base ao profissional

Comissão técnica olha com bons olhos para volante Romildo e lateral-esquerdo Hugo e atletas podem subir de categoria; defensor é o mais próximo de ser promovido...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 17:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 17:03
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
As recentes saídas do Botafogo devem ser supridas, em um primeiro momento, por jogadores criados em General Severiano. Nesta segunda-feira, o Alvinegro anunciou que Ruan Renato, Cícero e Danilo Barcelos não fazem mais parte do elenco comandado por Paulo Autuori. Os reforços deverão ser dois atletas do time sub-20.
A curto prazo, Romildo e Hugo podem ser promovidos ao time profissional do Glorioso. O primeiro tem 20 anos, é volante e já foi elogiado por Paulo Autuori recentemente. O segundo, de 18 anos, é lateral-esquerdo e participou da segunda semana de treinamentos na pré-temporada no China Park, realizada em janeiro.
O mais provável de subir de primeira é o defensor. Sem Victor Luís, lesionado por apendicite e fora dos gramados até a segunda semana de setembro, Hugo deve ser integrado para ser o terceiro lateral-esquerdo do elenco, atrás de Guilherme Santos. Rafael Forster também pode cumprir a função.
Romildo deve aparecer com ainda mais frequência nos treinos da categoria profissional e, com o passar do tempo, ser relacionado para os jogos. O Botafogo, vale ressaltar, tem acerto encaminhado com o colombiano Carlos Rentería para a posição de volante.
Romildo e Hugo foram titulares do Botafogo na última Copa São Paulo de Futebol Júnior. A decisão final sobre a promoção é de Paulo Autuori, mas a comissão técnica vê as opções com bons olhos.

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