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Após saída de Pedrinho, Benfica começa a monitorar nomes para o meio-campo a pedido de Jorge Jesus

Ex-treinador do Flamengo pede as contratações de Guendouzi e Nzonzi para a próxima temporada. Além de Pedrinho, mais três jogadores podem deixar o clube português...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 16:55

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 16:55

Crédito: CARLOS COSTA / AFP
Depois de vender o meia-atacante Pedrinho, ex-Corinthians, que acertou com o Shakhtar Donetsk, o Benfica começa a olhar o mercado de transferências em busca de um substituto. E de acordo com a imprensa lusitana, o técnico Jorge Jesus já definiu seu primeiro alvo para a próxima temporada.
Além de desempenhar a mesma função de Pedrinho, o jogador de 22 anos pode atuar também mais recuado, como primeiro ou segundo volante. Ainda segundo a publicação, outros três meio-campistas também podem deixar a Luz: Samaris, Gabriel e Chiquinho.

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