Após saída de Pedrinho, Benfica começa a monitorar nomes para o meio-campo a pedido de Jorge Jesus

Depois de vender o meia-atacante Pedrinho, ex-Corinthians, que acertou com o Shakhtar Donetsk, o Benfica começa a olhar o mercado de transferências em busca de um substituto. E de acordo com a imprensa lusitana, o técnico Jorge Jesus já definiu seu primeiro alvo para a próxima temporada.
Além de desempenhar a mesma função de Pedrinho, o jogador de 22 anos pode atuar também mais recuado, como primeiro ou segundo volante. Ainda segundo a publicação, outros três meio-campistas também podem deixar a Luz: Samaris, Gabriel e Chiquinho.