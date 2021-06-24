Após saída de Paulo Victor, Rafael Carioca sequer é relacionado para jogo do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Se a tendência era que Rafael Carioca ganhasse espaço com a saída de Paulo Victor para o Internacional, tais planos, pelo menos neste momento, foram totalmente em sentido contrário. O camisa 35 sequer foi relacionado pelo Botafogo para a partida contra o Sampaio Corrêa, no próximo sábado, pela Série B, como a "Rádio Tupi" informou primeiramente.

+ Botafogo paga apenas uma folha salarial com dinheiro recebido pelo Internacional por Paulo Victor

A delegação do Botafogo viajou para o Maranhão, palco da partida, na noite desta quinta-feira. Os jogadores farão um treino no local nesta sexta-feira visando a partida da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem Paulo Victor e com Rafael Carioca de fora, Guilherme Santos deve voltar à lateral-esquerda. O camisa 88 ainda não atuou nesta posição sob o comando de Marcelo Chamusca, que sempre o coloca como volante, mas retornará ao seu setor de origem.

+ Veja a tabela da Série B