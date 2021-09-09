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Após saída de Lisca, Vasco procura Guto Ferreira para ser o técnico do time na reta final da Série B

Ex-treinador do Ceará ainda não deu resposta definitiva. Pedido de desligamento do agora ex-comandante pegou o clube cruz-maltino de surpresa nesta quarta-feira...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 22:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 22:04
Crédito: Guto Ferreira foi sondado pelo Vasco após trabalho de um ano e cinco meses no Ceará (Israel Simonton/Ceará SC
Após o pedido de demissão de Lisca, o Vasco se movimenta para contratar um novo técnico. Entre nomes cotados e estudados, um que já foi sondado foi o de Guto Ferreira. Ainda não houve, porém, uma resposta definitiva sobre o tema. A informação foi publicada primeiramente pelo site "ge". Guto foi demitido do Ceará há pouco mais de um mês, depois de um trabalho de um ano e cinco meses. Além do Vozão, tem passagens recentes por clubes da Série A e B. O maior deles foi o Internacional.
Pelo regulamento deste ano da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco pode contratar um terceiro treinador para a sequência da Série B porque foi Lisca quem pediu para sair. Se não fosse o caso ou comum acordo, o time principal deveria seguir com um profissional contratado há pelo menos seis meses até o fim da competição.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O próximo jogo do Vasco é contra o CRB, na quinta-feira da semana que vem (16/9).

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