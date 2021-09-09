Após saída de Lisca, Vasco procura Guto Ferreira para ser o técnico do time na reta final da Série B

Após o pedido de demissão de Lisca, o Vasco se movimenta para contratar um novo técnico. Entre nomes cotados e estudados, um que já foi sondado foi o de Guto Ferreira. Ainda não houve, porém, uma resposta definitiva sobre o tema. A informação foi publicada primeiramente pelo site "ge". Guto foi demitido do Ceará há pouco mais de um mês, depois de um trabalho de um ano e cinco meses. Além do Vozão, tem passagens recentes por clubes da Série A e B. O maior deles foi o Internacional.