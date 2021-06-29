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futebol

Após saída de Depay, Lucas Paquetá deverá assumir a camisa 10 do Lyon

Atualmente com a camisa 12, brasileiro poderá herdar o número de Depay, que foi para o Barcelona. Em loja oficial do site do Lyon, nome de Paquetá aparece com a camisa 10...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 13:02

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 13:02

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Eleito para a seleção do Campeonato Francês na temporada 2020/21, o meio-campista Lucas Paquetá teve grande desempenho Lyon em seu primeiro ano. E as boas atuações do brasileiro devem render a camisa de número 10 ao jogador para a próxima época.
Ao selecionar a nova camisa do Lyon, o torcedor tem a opção de personalizar a vestimenta. Já sem o nome de Depay, a opção com o nome do brasileiro aparece ao lado do número 10. Na opção de elenco, entretanto, ainda não há a confirmação de que o meia usará o novo número, com a 12 ainda selecionada.
Em uma temporada pelo Lyon, Paquetá caiu rapidamente nas graças do torcedor. Ao todo, o atleta revelado pelo Flamengo fez 34 jogos, com dez gols marcados e seis assistências. Ele foi contratado junto ao Milan por 20 milhões de euros (cerca de R$ 132 milhões à época).

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