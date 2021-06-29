Após saída de Depay, Lucas Paquetá deverá assumir a camisa 10 do Lyon

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Eleito para a seleção do Campeonato Francês na temporada 2020/21, o meio-campista Lucas Paquetá teve grande desempenho Lyon em seu primeiro ano. E as boas atuações do brasileiro devem render a camisa de número 10 ao jogador para a próxima época.

Ao selecionar a nova camisa do Lyon, o torcedor tem a opção de personalizar a vestimenta. Já sem o nome de Depay, a opção com o nome do brasileiro aparece ao lado do número 10. Na opção de elenco, entretanto, ainda não há a confirmação de que o meia usará o novo número, com a 12 ainda selecionada.