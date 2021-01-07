Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após saída de Chamusca, torcedores do Flamengo sugerem retorno de Ceni ao Fortaleza nas redes sociais
futebol

Após saída de Chamusca, torcedores do Flamengo sugerem retorno de Ceni ao Fortaleza nas redes sociais

Treinador, que deixou o clube nordestino para comandar o Flamengo, não consegue engatar sequência positiva no clube carioca e sofre críticas da torcida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2021 às 11:29

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 11:29

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O 2021 do Flamengo não começou da forma esperada pela torcida. Com a derrota para o Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira, o Rubro-Negro desperdiçou a chance de encostar no líder São Paulo, que também perdeu na rodada. E o principal alvo das críticas dos flamenguistas foi o técnico Rogério Ceni.
+ ATUAÇÕES: Arrascaeta e Willian Arão se salvam em derrota do Flamengo para o FluminenseNa manhã desta quinta-feira, após o Fortaleza anunciar a demissão de Marcelo Chamusca, parte da torcida rubro-negra, insatisfeita com o desempenho da equipe, usou o Twitter para sugerir o retorno de Rogério Ceni ao ex-clube. Veja algumas das reações abaixo: As manifestações ocorrem um dia depois da terceira derrota do Flamengo em 11 partidas sob o comando de Rogério Ceni. Nesse período, o treinador venceu apenas quatro jogos e empatou outros quatro, resultando em um aproveitamento de apenas 48%.
+ Situação complicada para o Fla: veja a tabela atualizada do Brasileirão
Em termos de comparação, este índice é pior que o alcançado por Domènec Torrent, antecessor de Ceni no Flamengo. Com o catalão, foram 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas em 24 jogos - um aproveitamento de pouco mais de 63%.
Em busca de reencontrar o caminho das vitórias, o Flamengo de Rogério Ceni volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Ceará, no Maracanã, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados