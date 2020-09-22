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Após reviravolta, 'chapão' lançará Rueda à presidência do Santos

Segundo colocado no último pleito havia perdido força no 'Movimento dos Santistas' após divergências em relação ao candidato à vice, mas grupo voltou atrás...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 12:15

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 12:15
Crédito: Divulgação
O Movimento dos Santistas, grupo formado por membros da oposição do Santos, oficializou que Andrés Rueda será o candidato à presidência lançado pelo grupo. Segundo colocado na última eleição, em 2017, o postulante ao cargo máximo do Peixe havia perdido força interna após divergências quanto ao seu vice, que será José Carlos de Oliveira.
Uma ala do movimento defendia que Rafael Leal fosse o vice, e o nome de Celso Jatene como candidato à presidência pelo “chapão”, como popularmente é conhecido o movimento, havia crescido nos últimos dias. No entanto, Andrés Rueda era o principal nome do grupo desde o início e recuperou o poder de bastidor para oficializar o seu lançamento ao lado de Oliveira. Desde a primeira reunião, realizada em junho, dois nomes deixaram o Movimento dos Santistas, Rodrigo Marino, que é pré-candidato em chapa própria, e José Renato Quaresma, vice de Rueda na última eleição.
Andrés Rueda e José Carlos de Oliveira fizeram parte do comitê de gestão de Peres, mas ambos deixaram as suas funções antes de completaram um ano.
Com a oficialização de Rueda e a “União pelo Santos”, o Alvinegro passa a ter oito pré-candidatos ao seu cargo máximo no próximo triênio: Andrés Rueda, Daniel Curi, Esmeraldo Tarquinio, Fernando Silva, Milton Teixeira Filho, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e Vágner Lombardi. José Carlos Peres tem o direito a concorrer a reeleição, mas não se candidatar. Os gestores Matheus Rodrigues e Pedro Doria são cotados para serem os representantes da situação, fazendo com que o pleito chegue a nove candidatos.
A eleição de 2017 contou com quatro candidatos, sendo a anterior, ocorrida em 2014, a que contou com o maior número de postulantes à presidência, com cinco concorrentes.

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