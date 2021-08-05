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Após revés, Zeca critica arbitragem: 'Coloca o juiz para dar entrevista para explicar o que ele fez no jogo'

Cruz-Malino foi derrotado por 2 a 1 para o São Paulo e deu adeus à Copa do Brasil. Durante a partida, equipe carioca teve três expulsões: Léo Jabá, Leandro Castan e Lisca...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 00:01

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 00:01
Crédito: Zeca participou do gol de honra do Vasco em derrota por 2 a 1 contra o São Paulo (Rafael Ribeiro/Vasco
Com dois jogadores e Lisca expulsos, o Vasco foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 em São Januário e deu adeus à Copa do Brasil. Na saída de campo, Zeca criticou bastante o desempenho do árbitro Anderson Daronco. Segundo o jogado, a arbitragem também tem que dar entrevista no final da partida para explicar o que aconteceu em campo.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- A gente sai chateado demais. Começamos bem na partida, tínhamos uma estratégia de jogo. Assimilamos bem, o professor Lisca falou pra gente. Começamos o jogo muito bem, até fizemos um gol. Depois tivemos um jogador expulso. Enfim, cabeça quente, não tem o que ficar falando da partida , sobre o que aconteceu . disse o lateram, e logo emendou sobre a arbitragem:
- Eu só peço uma coisa, a gente vem dar entrevista aqui e dá a cara para bater sobre o que acontece no jogo. Começa a colocar o juiz para dar entrevista para explicar o que ele fez no jogo. Porque toda vez é isso, um reclama disso. Eu não estou reclamando de nada, o coloca para dar entrevista para falar o que aconteceu no jogo. Ele não explica para gente. O Lisca não falou nada, estava quieto e ele expulsou. estava 2 a 1 e ele parando o jogo. Só peço isso, não existe, que eles venham dar explicação sobre o que eles fazem na partida. Depois, a gente dá explicação, entra no vestiário chateado. É um baita trabalho que a gente está fazendo para ser estragado, não tem como. Por todo respeito que eu tenho por ele, pela arbitragem, eu acho que tem que começar a acontecer isso, pois não tem outra explicação.
+ A torcida decidiu: CT do Vasco passa a se chamar de Moacyr Barbosa
Ainda no primeiro tempo, Léo Jabá deu uma entrada mais dura com o pé alto, e acertou o adversário, sendo expulso. Com isso, o São Paulo abriu o placar e ampliou, construindo a vitória. Na etapa final, Leandro Castan também tomou o vermelho e no fim Lisca foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco.
O próximo compromisso do Vasco será pela Série B do Campeonato Brasileiro no sábado. Pela décima sexta rodada, a equipe visita o Vitória, às 19h30, no Barradão.

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