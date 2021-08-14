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Após revés, Vasco treina em Belém e inicia preparação para a partida contra o Londrina na quarta

Equipe treinou na manhã deste sábado no Francisco Vasques, da Tuna Luso. Lisca realizou trabalho técnico-tático com os atletas que não atuaram ou jogaram até 45 minutos...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 15:03
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Após a derrota para o Remo, o Vasco volta suas atenções para a última rodada do primeiro turno da Série B. Ainda em Belém, a equipe treinou na manhã deste sábado no Estádio Francisco Vasques, casa da Tuna Luso, um dos mais tradicionais times da Região Norte. Na quarta, o Cruz-Maltino encara o Londrina, penúltimo colocado, às 21h30, em São Januário.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Durante o treinamento, o técnico Lisca realizou um trabalho técnico-tático com os atletas que não atuaram e/ou jogaram até 45 minutos. Por outro lado, os outros jogadores permaneceram no hotel e fizeram uma atividade regenerativa visando o duelo contra a equipe paranaense.
+ ATUAÇÕES: Defesa do Vasco tem noite desastrosa em derrota para o Remo na Série B; Vanderlei falha feio e é expulso
O goleiro Vanderlei, expulso na partida desta sexta, foi a exceção. O arqueiro acompanhou Halls e fez trabalhos específicos comandados pelo preparador de goleiros Daniel Crizel. O jovem fez a sua estreia pelos profissionais ao entrar no segundo tempo da partida contra o Remo.
Vale destacar que o goleiro Lucão, medalhista olímpico com a seleção brasileira comandada por André Jardine, se reapresenta na segunda-feira no CT Moacyr Barbosa. O zagueiro Ricardo Graça, que também conquistou o ouro com a camisa amarelinha, ficou como opção no banco de reservas no Baenão.
+ Meninos da Colina: Vasco tem três jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-17
Um fator curioso é que a Tuna Luso é uma velha conhecida do Vasco. A equipe paraense também tem descendência portuguesa e uma faixa diagonal na camisa. As equipes já se enfrentaram sete vezes, com seis vitórias do Vasco e um empate. A maior goleada do Gigante da Colina em Campeonatos Brasileiros foi aplicada sobre a Águia Guerreira em 1984. Na ocasião, o clube carioca venceu por 9 a 0 em São Januário.

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