Após revés, Fluminense diminui chances de G6, mas segue firme na luta pela Libertadores; confira

O último mês de 2021 se aproxima e o momento é de decisão para o Fluminense. Com 51 pontos, o time ocupa a sétima colocação e terá dois jogos pela frente para finalizar sua participação no Brasileirão e confirmar a vaga em sua segunda Libertadores seguida. De acordo com o portal "Chance de Gol", a probabilidade da equipe terminar no G6 diminuiu para 38,7% com a derrota para o Atlético-MG, no Mineirão. O revés para o Galo foi cercado de muita reclamação e polêmica. No lance que deu origem ao primeiro gol dos mineiros, o árbitro Marielson Alves Silva viu a bola tocar no braço de Marlon, mas considerou legal. Ao ser chamado pelo VAR, o juiz foi convencido de que havia uma infração e assinalou a penalidade. Algo que gerou a revolta de atletas, comissão técnica e da direção do time carioca.

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Com isso, a possibilidade do Tricolor terminar o campeonato entre os seis primeiros diminuiu de 40,3%, para 38,7%. Vale lembrar que os membros do G6 irão direto para a fase de grupos da Libertadores 2022. O sétimo e o oitavo terão pela frente dois mata-matas para tentar ingressar nos oito grupos que compõem a competição continental.

Na sequência do Brasileirão, o Fluminense fará uma viagem importante para Salvador, onde visitará o Bahia, domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova. Para ainda sonhar com o G6 e garantir a classificação, o Tricolor precisa pontuar. O adversário está na luta contra o rebaixamento para a Série B e vem de derrota para o Atlético Goianiense.

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Para isso, o Fluminense terá que melhorar seu desempenho como visitante no Campeonato. Por ora, a equipe só venceu quatro jogos atuando fora de casa (Flamengo, Sport, Chapecoense e Athletico), com quatro empates, dez derrotas e 29,6 de aproveitamento. Logo à frente na tabela, Fortaleza (52 pontos) e RB Bragantino (53 pontos) enfrentam o Juventude e um tropeço pode aumentar as chances de G6 para os cariocas. Antes de enfrentar o Bahia, o time das Laranjeiras pode ser ultrapassado na tabela pelo Ceará, que encara o Flamengo nesta terça, às 20h, no Maracanã. O Vozão tem 49 pontos, dois a menos que o Tricolor. Os cearenses ainda encaram o América-MG, no Castelão, e o campeão da Libertadores, Palmeiras, no Allianz Parque.

Na quinta, dia 9, o Fluminense encerra sua campanha contra a já rebaixada Chapecoense, às 21h30, no Maracanã. Como mandante, o time tem a quarta melhor campanha, atrás apenas de Atlético-MG, Flamengo e Ceará. São dez vitórias, cinco empates e apenas três derrotas (64,8 % de aproveitamento).

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Por fim, outra equipe que também sonha com uma vaga é o Internacional, que se complicou ao empatar com o Santos, no Beira-Rio. Os gaúchos somam 48 pontos e recebem o Atlético-GO na penúltima rodada. O Colorado finaliza sua participação contra RB Bragantino, em Bragança Paulista. Qualquer tropeço do time comandado por Diego Aguirre pode ajudar a colocar o Fluminense na Libertadores 2022.