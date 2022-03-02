Após revés em clássico, Vasco busca voltar a estrear com vitória na Copa do Brasil em duelo decisivo

Após a derrota no clássico para o Fluminense, o elenco do Vasco passou a ser questionado. Nas duas vezes em que enfrentou times da Série A, o time deixou a desejar e ligou o sinal de alerta. Nesta quarta, o adversário disputa a Série D, porém a primeira fase da Copa do Brasil e qualquer deslize pode ser fatal. O Cruz-Maltino precisa avançar para reconquistar a confiança para a sequência da temporada.Por estar à frente do adversário no ranking da CBF, o Gigante da Colina terá a vantagem do empate. Contudo, nas últimas três estreias na competição nacional, o clube sofreu e avançou sem vencer, já em 2018 fez seu primeiro jogo na terceira fase por estar também na Libertadores, mas perdeu para o Bahia por 3 a 0.

No ano seguinte, a estreia também foi em solo baiano, contra o Juazeirense, adversário que pode reencontrar na segunda fase desta edição da competição nacional. Apesar do favoritismo, os cariocas ficaram no empate por 2 a 2, mas por causa do regulamento garantiram a vaga.

Em 2020, o Vasco foi até o Piauí encarar o Altos, ficou na igualdade por 1 a 1, mas avançou. Na última temporada, sob o comando ainda do técnico Marcelo Cabo, os cariocas empataram por 1 a 1 com a Caldense, em Poços de Caldas. Portanto, a última vez em que o Vasco iniciou a Copa do Brasil com vit´ria foi em 2017, quando triunfou diante do Santos, do amapá, com dois gols de Nene.

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Resta praticamente um mês para o início da Série B, e a atuação no clássico de sábado preocupou. O time foi apático, totalmente desorganizado e só não saiu do Nilton Santos goleado por causa de mais uma grande atuação do goleiro Thiago Rodrigues.

Zé Ricardo admitiu que foi o pior primeiro tempo do Vasco no ano e cogitou possíveis mudanças na escalação diante da Locomotiva. Avançar na Copa do Brasil é importante não só pelo lado esportivo, como também financeiro, já que a premiação é de R$ 1,5 milhão. O comandante deixou claro que confia em seus jogadores e que não será um tropeço que atrapalhará a sequência do trabalho

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- Não vai ser por uma partida que vamos rotular nenhum jogador. É um trabalho em equipe. Nada vai ser fácil para o Vasco e precisamos nos unir cada vez mais. Saímos chateados. A partir de amanhã temos que estar com a cara boa. Não podemos nos abalar, somos uma equipe forte mentalmente. Estamos bem próximos do nosso objetivo, que é estar entre os quatro no Carioca. Agora é focar na Copa do Brasil - disse Zé Ricardo.

CONFIRA AS ÚLTIMAS ESTREIAS DO VASCO NA COPA DO BRASIL

2021 - Caldense 1 x 1 Vasco - no Ronaldão;2020 - Altos-PI 1 x 1 Vasco - no Albertão;2019 - Juazeirense-BA 2 x 2 Vasco - no Adauto Moraes;2018 - Bahia 3 x 0 Vasco - na Fonte Nova;2017 - Santos-AP 0 x 2 Vasco - na Arena das Dunas, em Natal

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