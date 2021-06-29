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futebol

Após reunião, João Paulo esquece sondagens e decide ficar no Santos

Goleiro estava na mira do Grêmio, mas decidiu seguir na Vila após encontro nesta tarde...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:19

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 18:19
Crédito: Sebastiao Moreira / POOL / AFP
A direção do Santos se reuniu nesta terça-feira com o estafe do goleiro João Paulo e definiram que o arqueiro santista permanece no clube. O Grêmio procurou o Peixe nos últimos dia para saber um consulta de valores e entender a situação contratual do jogador no Alvinegro.O Tricolor não formalizou nenhuma proposta, mas pretendia fazer uma investida nos próximos dias. Porém, com a recente lesão do goleiro John, e com o desejo do técnico Fernando Diniz em permanecer com os dois jogadores, a direção do clube decidiu segurar o goleiro de 26 anos. O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE apurou que Santos vê como uma "briga" sadia a disputa de posição entre John e João Paulo.
No ano passado, João Paulo estendeu seu vínculo com o Peixe até setembro de 2025. O jogador já recebeu sondagens do Ajax, da Holanda, e Udinese, da Itália. A multa rescisória é de 100 milhões de euros (R$ 625 mi).Recentemente, o goleiro Vladimir e o Santos rescindiram o contrato do jogador após 14 anos no clube. O Grêmio chegou a consultar a situação contratual do goleiro, mas não formalizou nenhuma proposta. O Avaí também é um clube interessado.

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