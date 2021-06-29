Após reunião, João Paulo esquece sondagens e decide ficar no Santos

A direção do Santos se reuniu nesta terça-feira com o estafe do goleiro João Paulo e definiram que o arqueiro santista permanece no clube. O Grêmio procurou o Peixe nos últimos dia para saber um consulta de valores e entender a situação contratual do jogador no Alvinegro.O Tricolor não formalizou nenhuma proposta, mas pretendia fazer uma investida nos próximos dias. Porém, com a recente lesão do goleiro John, e com o desejo do técnico Fernando Diniz em permanecer com os dois jogadores, a direção do clube decidiu segurar o goleiro de 26 anos. O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE apurou que Santos vê como uma "briga" sadia a disputa de posição entre John e João Paulo.