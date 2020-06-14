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Após reunião com prefeito, presidente do Verdão fará teste para COVID-19

Maurício Galiotte não apresenta nenhum sintoma do coronavírus, mas, como se reuniu na quinta-feira com Bruno Covas, que testou positivo, cumpre isolamento até sair o resultado...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2020 às 14:14

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 14:14

Crédito: Galiotte encontrou Covas na quinta e, no sábado, prefeito testou positivo para COVID-19 (Reprodução/TV Palmeiras
Neste domingo, Maurício Galiotte passará por exame para saber se foi contaminado pelo coronavírus. A medida será adotada porque, na quinta-feira, o presidente do Palmeiras, ao lado dos mandatários de Corinthians e São Paulo, se encontrou com o prefeito Bruno Covas, que testou positivo para COVID-19, em resultado confirmado à imprensa no sábado.
O dirigente do Verdão não apresenta nenhum sintoma da doença. Mesmo assim, Galiotte preferiu se manter em isolamento e continuará assim até que saia o resultado do teste, que ele deve realizar nas próximas horas.E MAIS:Dracena diz que tirou dúvida de Felipe Melo sobre virar zagueiroPresidente veta treino sem aval: 'Nos preocupamos com saúde'Victor Luís é alvo do Cruzeiro, diz diretor de futebol do PalmeirasA reunião de quinta-feira foi presencial e convocada pela própria Prefeitura. Galiotte e os outros presidentes, assim como o prefeito, cumpriram medidas de proteção, como distanciamento, utilização de máscara e frequente higienização das mãos. A informação é de que não houve contato, mas, como é praxe, a decisão do presidente do Palmeiras será de passar pelo teste da COVID-19.
O encontro com Bruno Covas ocorreu para os representantes dos três grandes clubes da cidade apresentarem os protocolos de segurança, definidos em conjunto com outras equipes que disputam o Campeonato Paulista, para retomada dos treinos presenciais. Existia a expectativa de que as atividades voltassem nesta segunda-feira, mas a Prefeitura não deu resposta ainda.
O Palmeiras não retomará treinamentos presenciais enquanto não tiver aval das autoridades sanitárias. Esse foi o recado dado por Galiotte para os torcedores, em vídeo publicado no sábado, nas redes sociais do clube.
- Nós nos preocupamos com as pessoas, com a saúde de todos, com nossos atletas, profissionais, funcionários, colaboradores e, assim, vamos manter a mesma postura. Estamos aguardando um posicionamento do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo para, no momento adequado, com o máximo de segurança possível, o ambiente mais saudável possível, estar de volta aos treinamentos - falou Galiotte, que gravou vídeo usando máscara.
- No momento certo, em que estivermos com as autorizações, estaremos juntos, atletas, comissão técnica, atendo a protocolo de segurança e orientação, para que a gente possa fazer os treinamentos de forma que todos tenham segurança no trabalho. Em breve, estaremos juntos, torcedor - reforçou.
O Palmeiras já possui testes para os seus profissionais saberem se tiveram ou estão contaminados pelo coronavírus. Os protocolos para volta das atividades presenciais estão prontos. Por enquanto, o elenco mantém a rotina que tem desde maio, quando foram encerradas as férias coletivas: treinamentos físicos assistidos à distância e em tempo real pela comissão técnica.
Em 16 de março, na reunião em que foi definida a paralisação por tempo indeterminado do Campeonato Paulista (único torneio que ainda não tinha tomado essa decisão naquele momento), Galiotte foi um dos líderes do movimento pedindo a pausa, por conta da pandemia. O dirigente acertou com o elenco do time masculino principal, o técnico Vanderlei Luxemburgo, o diretor de futebol Anderson Barros e o gerente Cícero Souza uma redução salarial de dois meses para evitar demissões diante da crise econômica. E MAIS:

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