Após reunião com prefeito, presidente do Verdão fará teste para COVID-19

Crédito: Galiotte encontrou Covas na quinta e, no sábado, prefeito testou positivo para COVID-19 (Reprodução/TV Palmeiras

Neste domingo, Maurício Galiotte passará por exame para saber se foi contaminado pelo coronavírus. A medida será adotada porque, na quinta-feira, o presidente do Palmeiras, ao lado dos mandatários de Corinthians e São Paulo, se encontrou com o prefeito Bruno Covas, que testou positivo para COVID-19, em resultado confirmado à imprensa no sábado.

O dirigente do Verdão não apresenta nenhum sintoma da doença. Mesmo assim, Galiotte preferiu se manter em isolamento e continuará assim até que saia o resultado do teste, que ele deve realizar nas próximas horas.E MAIS:Dracena diz que tirou dúvida de Felipe Melo sobre virar zagueiroPresidente veta treino sem aval: 'Nos preocupamos com saúde'Victor Luís é alvo do Cruzeiro, diz diretor de futebol do PalmeirasA reunião de quinta-feira foi presencial e convocada pela própria Prefeitura. Galiotte e os outros presidentes, assim como o prefeito, cumpriram medidas de proteção, como distanciamento, utilização de máscara e frequente higienização das mãos. A informação é de que não houve contato, mas, como é praxe, a decisão do presidente do Palmeiras será de passar pelo teste da COVID-19.

O encontro com Bruno Covas ocorreu para os representantes dos três grandes clubes da cidade apresentarem os protocolos de segurança, definidos em conjunto com outras equipes que disputam o Campeonato Paulista, para retomada dos treinos presenciais. Existia a expectativa de que as atividades voltassem nesta segunda-feira, mas a Prefeitura não deu resposta ainda.

O Palmeiras não retomará treinamentos presenciais enquanto não tiver aval das autoridades sanitárias. Esse foi o recado dado por Galiotte para os torcedores, em vídeo publicado no sábado, nas redes sociais do clube.

- Nós nos preocupamos com as pessoas, com a saúde de todos, com nossos atletas, profissionais, funcionários, colaboradores e, assim, vamos manter a mesma postura. Estamos aguardando um posicionamento do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo para, no momento adequado, com o máximo de segurança possível, o ambiente mais saudável possível, estar de volta aos treinamentos - falou Galiotte, que gravou vídeo usando máscara.

- No momento certo, em que estivermos com as autorizações, estaremos juntos, atletas, comissão técnica, atendo a protocolo de segurança e orientação, para que a gente possa fazer os treinamentos de forma que todos tenham segurança no trabalho. Em breve, estaremos juntos, torcedor - reforçou.

O Palmeiras já possui testes para os seus profissionais saberem se tiveram ou estão contaminados pelo coronavírus. Os protocolos para volta das atividades presenciais estão prontos. Por enquanto, o elenco mantém a rotina que tem desde maio, quando foram encerradas as férias coletivas: treinamentos físicos assistidos à distância e em tempo real pela comissão técnica.