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Após reunião com Freeland, Jonathan Lemos não fica no Botafogo em 2022

Com fartura na lateral-direita para a temporada, Alvinegro resolve não estender vínculo com defensor que chegou para a disputa da Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 16:32

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 16:32

A barca do Botafogo começou a partir. Mesmo com o título da Série B do Brasileirão, o time deve ter mudanças para a próxima temporada e o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. A primeira delas vem na defesa: Jonathan Lemos não fica no clube para 2022.+ Daniel Borges finaliza a Série B como líder de passes e desarmes do Botafogo; veja os números do lateral
Eduardo Freeland, diretor de futebol do Glorioso, teve uma reunião com os representantes do lateral-direito nesta quinta-feira e manifestou que o clube não seguirá com o jogador para o ano que vem.
Tanto o jogador quanto os empresários entenderam a decisão, já que Jonathan perdeu boa parte da temporada por conta de uma lesão na reta final do Campeonato Carioca. Os dois ressaltaram a gratidão ao clube ao fim da reunião com os dirigentes do Alvinegro.A decisão do Botafogo passou muito pela 'fartura' na posição. O Alvinegro conta com Daniel Borges, adquirido de forma definitiva após bater metas, e Rafael, em melhor forma física no ano que vem. Além disso, o clube corre atrás da situação de Vitor Marinho, que retornou ao Resende após se destacar no sub-20, para que ele também possa ser usado no profissional.
Pelo Botafogo, Jonathan Lemos fez 17 jogos, sem marcar gols ou dar assistências. O lateral-direito deixa o clube com a conquista da Série B no currículo.
Crédito: JonathanLemosemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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