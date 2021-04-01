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futebol

Após reunião com Barça, agente e pai de Haaland planejam visita ao Real

Mino Raiola e Alf Inge Haaland estão conhecendo as propostas dos clubes interessados pelo atacante do Borussia Dortmund e levando posição da equipe alemã...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 12:33

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 12:33
Crédito: RONNY HARTMANN / AFP / POOL
Mino Raiola e Alf Inge Haaland, empresário e pai de Erling Haaland, planejam fazer uma visita ao Real Madrid, segundo a imprensa espanhola. O encontro estava marcado para esta quinta-feira, logo após a reunião entre a dupla e Joan Laporta, presidente do Barcelona, mas a programação acabou sofrendo atraso.O agente do atleta está procurando os clubes interessados no centroavante com ojetivo de saber como o atleta se encaixaria no elenco e também pensando nas bases salariais. Além disso, o italiano leva aos times o que o Dortmund quer para liberar o artilheiro nesta janela.
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A expectativa é de que Mino Raiola se encontre com diversos dirigentes dos principais clubes da Europa que possuem condições financeiras para a contratação de Haaland. No entanto, a situação do jogador deve ser definida mais perto do fim da temporada.

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