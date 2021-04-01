Após reunião com Barça, agente e pai de Haaland planejam visita ao Real

Mino Raiola e Alf Inge Haaland, empresário e pai de Erling Haaland, planejam fazer uma visita ao Real Madrid, segundo a imprensa espanhola. O encontro estava marcado para esta quinta-feira, logo após a reunião entre a dupla e Joan Laporta, presidente do Barcelona, mas a programação acabou sofrendo atraso.O agente do atleta está procurando os clubes interessados no centroavante com ojetivo de saber como o atleta se encaixaria no elenco e também pensando nas bases salariais. Além disso, o italiano leva aos times o que o Dortmund quer para liberar o artilheiro nesta janela.