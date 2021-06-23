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futebol

Após reunião, Botafogo sacramenta a venda de Sousa para o Cercle Brugge

Encontro na tarde desta quarta-feira é definitivo e apenas a assinatura separa a transferência do jovem zagueiro do Alvinegro para o futebol belga...

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 17:33

LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 17:33
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Sousa não é mais jogador do Botafogo. O Alvinegro sacramentou a venda do zagueiro de 20 anos para o Cercle Brugge, da Bélgica, na tarde desta quarta-feira após uma reunião com representantes do clube europeu. Apenas a assinatura separa a transferência de um final.
+ Parte da diretoria do Botafogo quer vender Paulo Victor; outra ala deseja esperar mercado internacional
O formato do negócio é um empréstimo com opção de compra. Sousa será cedido ao Cercle Brugge até o final de 2022 por 500 mil euros (R$ 2,9 milhões, na cotação atual). Ao final deste período, o clube terá a opção de comprar o jogador em definitivo por uma quantia fixada por contrato.
Sousa, portanto, não deve ficar à disposição do treinador Marcelo Chamusca para a partida contra o Sampaio Corrêa, no próximo sábado, pela 7ª rodada da Série B, por estar organizando os detalhes burocráticos da viagem e os últimos detalhes para jogar na Europa.O Botafogo via a venda como fundamental por conta da delicada situação financeira, já que está fora do Ato Trabalhista e o cofre por conta da queda à segunda divisão do Brasileirão estava comprometido.
+ Veja a tabela da Série B
O Alvinegro fica com Kanu, Joel Carli e Gilvan como opções do elenco atual para a posição de zagueiro. O clube pode subir jogadores do setor do atual time sub-20 para suprir a lacuna deixada por Sousa.

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