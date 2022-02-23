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Após reunião, Botafogo abre negociação por Bruno Tabata, do Sporting, e confia em acerto

John Textor, André Mazzuco e Alessandro Brito tiveram reunião com Deco, empresário do brasileiro, na noite desta terça-feira; brasileiro deve chegar por empréstimo...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 23:59

LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2022 às 23:59
O primeiro dia de John Textor no Brasil já serviu para resolver negociações. Uma reunião na noite desta terça-feira em um restaurante no Rio de Janeiro adiantou a contratação de Bruno Tabata, do Sporting, para o Botafogo. O encontro foi considerado positivo e o Glorioso está animado por um desfecho.+ Cavani, Luís Castro, ida a Portugal... John Textor atualiza situações do Botafogo em chegada ao Brasil
Além do norte-americano, André Mazzuco, diretor de futebol, e Alessandro Brito, head scout, também participaram. O encontro foi com o ex-jogador Deco, que é o empresário de Tabata. Os termos ainda estão sendo definidos, mas o atacante deve chegar por empréstimo com opção de compra ao Alvinegro.
Bruno Tabata foi revelado pelas categorias de base do Atlético-MG e vendido ao Portimonense-POR em 2015. O atacante foi comprado pelo Sporting na temporada passada, mas nunca teve muito espaço nos Leões e não é titular de Rúben Amorim - por isso, um empréstimo é viável.
O brasileiro estava sendo monitorado pelo departamento de mercado do Botafogo. O nome foi visto com bons olhos por Luís Castro, treinador que está perto do clube, e então a reunião aconteceu.
Tabata é canhoto e jogador de lado de campo, preferencialmente atuando pelo lado direto do campo. Na atual temporada, tem três gols e duas assistências em 25 jogos.
Crédito: BrunoTabatajoganoSporting(Foto:Divulgação/Sporting

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