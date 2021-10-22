Após rescisão na justiça, Matheus Galdezani cobra dívida milionária do Coritiba

O Coritiba "ganhou" uma dívida através de decisão judicial por conta de ação impetrada pelo meio-campista Matheus Galdezani onde o atleta conseguiu sua rescisão contratual com o clube Coxa Branca. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque, além da rescisão, Matheus cobra uma dívida equivalente a R$ 2 milhões que seriam justificados por atrasos salariais sobre a parte pertencente ao clube no empréstimo junto ao Bahia, multas proporcionais aos atrasos e também verba referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).