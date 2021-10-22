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Após rescisão na justiça, Matheus Galdezani cobra dívida milionária do Coritiba

Cálculo envolvendo quantia de R$ 2 milhões pedidos pelo atleta está relacionado a atrasos nos pagamentos dos salários e FGTS...
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Publicado em 

21 out 2021 às 21:03

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 21:03

Crédito: Galdezani tem três passagens pelo Coxa (Divulgação/Coritiba
O Coritiba "ganhou" uma dívida através de decisão judicial por conta de ação impetrada pelo meio-campista Matheus Galdezani onde o atleta conseguiu sua rescisão contratual com o clube Coxa Branca. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque, além da rescisão, Matheus cobra uma dívida equivalente a R$ 2 milhões que seriam justificados por atrasos salariais sobre a parte pertencente ao clube no empréstimo junto ao Bahia, multas proporcionais aos atrasos e também verba referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Com a publicação da rescisão de vínculo no Boletim Informativo Diário (BID), o jogador de 29 anos de idade fica livre para assinar com qualquer clube já que, na última quarta-feira (20), ele foi dispensado do Bahia.
Entre as passagens diferentes no clube do Alto da Glória marcadas por constantes empréstimos posteriores, Matheus Galdezani acumulou 81 partidas com números tímidos: dois gols e três assistências.

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