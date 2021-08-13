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Após repercussão negativa, Flamengo emite nota e se desculpa por vídeo de anúncio polêmico

Departamento de esports recebeu críticas por romantizar assédio e "hiperssexualizar" a nova influenciadora, Caroline "Cacau"
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Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 16:15
Crédito: Reprodução/Flamengo
Horas depois de anunciar a contratação da streamer Caroline "Cacau" nas redes sociais, o Flamengo Esports veio à público se desculpar pelo polêmico vídeo de apresentação (leia a nota ao fim da matéria). O material foi alvo de uma série de críticas por conter teor machista, ao romantizar o assédio, a perseguição e a hiperssexualização da mulher.
+ Flamengo faz oferta por meia do Manchester United, publica portalEm um trecho do vídeo de 1 minuto e 45 segundos (assista abaixo), um homem usa um binóculo para observar a influenciadora pela janela sem o consentimento dela. Em seguida, ele liga para alguém da organização e tem o seguinte diálogo:
- Encontrei o que a gente procurava. Flamenguista, sangue nos zóio [sic], outro patamar. - E sem perder a doçura - diz o outro rapaz, após ver uma foto de Cacau.
+ Bordeaux demonstra interesse em zagueiro do Flamengo Após o vídeo viralizar e receber críticas, a própria Cacau se manifestou para explicar que leu e aprovou o roteiro antes de gravar.
- Eu aprovei o roteiro previamente e amei quando me mostraram o vídeo pronto, eu realmente não vejo dessa forma e nunca houve essa intenção “maliciosa”.
+ Fla joga no domingo: confira a tabela do Campeonato BrasileiroConfira a nota do Flamengo na íntegra:​"Fala, Nação!
Realizamos ontem o anúncio de uma influenciadora, no qual alguns torcedores repercutiram e interpretaram de forma negativa a proposta do vídeo.
Gostaríamos de deixar claro que nós, somos totalmente contra à qualquer ação indevida contra à mulher.
O vídeo postado, mesmo tendo sido aprovado previamente pela influenciadora, infelizmente, tem um sentido dúbio e iremos nos prontificar à corrigir estes pontos nas próximas linhas de edições.
Ontem era um dia de festa e se tornou um dia de polêmica, sentimos muito por isto e vamos corrigir estes pontos.
Agradecemos o apoio e todas as críticas. Assim crescemos e nos aprimoramos como time e como pessoas."

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