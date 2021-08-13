Após repercussão negativa, Flamengo emite nota e se desculpa por vídeo de anúncio polêmico

Crédito: Reprodução/Flamengo

Horas depois de anunciar a contratação da streamer Caroline "Cacau" nas redes sociais, o Flamengo Esports veio à público se desculpar pelo polêmico vídeo de apresentação (leia a nota ao fim da matéria). O material foi alvo de uma série de críticas por conter teor machista, ao romantizar o assédio, a perseguição e a hiperssexualização da mulher.

+ Flamengo faz oferta por meia do Manchester United, publica portalEm um trecho do vídeo de 1 minuto e 45 segundos (assista abaixo), um homem usa um binóculo para observar a influenciadora pela janela sem o consentimento dela. Em seguida, ele liga para alguém da organização e tem o seguinte diálogo:

- Encontrei o que a gente procurava. Flamenguista, sangue nos zóio [sic], outro patamar. - E sem perder a doçura - diz o outro rapaz, após ver uma foto de Cacau.

+ Bordeaux demonstra interesse em zagueiro do Flamengo Após o vídeo viralizar e receber críticas, a própria Cacau se manifestou para explicar que leu e aprovou o roteiro antes de gravar.

- Eu aprovei o roteiro previamente e amei quando me mostraram o vídeo pronto, eu realmente não vejo dessa forma e nunca houve essa intenção “maliciosa”.

+ Fla joga no domingo: confira a tabela do Campeonato BrasileiroConfira a nota do Flamengo na íntegra:​"Fala, Nação!

Realizamos ontem o anúncio de uma influenciadora, no qual alguns torcedores repercutiram e interpretaram de forma negativa a proposta do vídeo.

Gostaríamos de deixar claro que nós, somos totalmente contra à qualquer ação indevida contra à mulher.

O vídeo postado, mesmo tendo sido aprovado previamente pela influenciadora, infelizmente, tem um sentido dúbio e iremos nos prontificar à corrigir estes pontos nas próximas linhas de edições.

Ontem era um dia de festa e se tornou um dia de polêmica, sentimos muito por isto e vamos corrigir estes pontos.