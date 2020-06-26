Após renovar com o Boca, Tevez cogita se aposentar no Corinthians

Crédito: Reginaldo Castro/Lancepress!

O torcedor do Corinthians pode começar a sonhar com a volta de um ídolo ao clube para a temporada 2021. Isso porque Carlitos Tevez, atualmente no Boca Juniors, cogitou encerrar sua carreira no Timão, após o término do seu contrato com o time argentino, que deverá ser renovado até o fim deste ano.

Em entrevista para a rádio "La Red AM 910", da Argentina, o atacante confirmou que deve estender seu vínculo com o Boca por mais seis meses e projeta jogar no West Ham, da Inglaterra, ou no Corinthians, na próxima temporada. Ele prefere não prometer nada e avisou que em seu país só atua por seu clube.

- Verei se me aposento em dezembro ou se vou jogar seis meses no Corinthians ou seis meses no West Ham. Deixo a chance aberta, não quero ser escravo das minhas palavras. Na Argentina, só jogo no Boca, isso digo sempre. Se decidir pela Europa, iria ao West Ham. Nem que sejam seis meses para que me aplaudam (risos) - afirmou o jogador para a rádio argentina.

O atual contrato de Tevez com o Boca vai até o dia 30 junho, mas ele será renovado pelo curto período de seis meses, de olho na disputa da Copa Libertadores. Na mesma entrevista, ele revelou que vai doar todo o salários quer receber no próximo semestre para uma entidade sem fins lucrativos.

- Sigo no Boca. Será até dezembro, um contrato de seis meses. E creio que o importante é que com essa pandemia que estamos passando e muita gente sofrendo por falta de trabalho, decidi com minha família que o contrato que me ofereceu o Boca será doado a uma entidade sem fins lucrativos. Vou doar todo o meu contrato. Não quero nada de dinheiro, não quero nem vê-lo. Quero que vá para onde vamos destinar, poderá ajudar muitas famílias. O que quero é jogar seis meses mais e ganhar a Libertadores - concluiu.